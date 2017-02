Kiko Femenía admite el interés del Valencia CF

valencia. Kiko Femenía nació en Alicante hace 26 años (su cumpleaños lo celebró el pasado día 2 de febrero), juega en el Alavés después de haber pasado por un buen puñado de equipo. Su contrato con el conjunto vitoriano toca a su fin y el Valencia, ya con García Pitarch como director deportivo, lo situó en el punto de mira. Ayer, el lateral derecho alicantino sujetó a un desconocido Orellana.

Después del encuentro, el futbolista admitía en los micrófonos de Gestiona Radio el interés del Valencia en hacerse con sus servicios, sin entrar en excesivos detalles sobre esta posibilidad. Sabe Femenía que la temporada todavía no ha acabado y que el Alavés, además de asegurar la permanencia, tiene por delante una final de Copa del Rey que disputar. «Al final me representante me lo ha transmitido», responde cuando se le pregunta si ya sabe del interés del Valencia, para añadir casi de inmediato: «Sigo centrado aquí y no pienso en otro club que no sea el Alavés».

Se formó como futbolista en las categorías inferiores del Hércules (llegó a jugar en Primera en las filas del conjunto alicantino), de ahí dio el salto al filial del FC Barcelona. Pasó después por el Castilla casi de manera testimonial, luego al Alcorcón y ha sido en el Alavés y con Pellegrino como entrenador cuando se ha encontrado con el momento más dulce de su carrera profesional. El Valencia tiene tirón para él. «Por supuesto, es un orgullo que el Valencia se haya fijado en mí pero. Ahora, como ya he comentado antes, estoy centrado en el Alavés, es mi equipo actualmente y mi primera opción es estar aquí».

Tiene el Valencia para la posición de lateral derecho a Montoya y a Cancelo, pero es el futuro del portugués el que no está nada claro. Al fin y al cabo, Meriton lo manejó como una inversión de futuro. Pagó 15 millones de euros y es más que probable que este verano se obtenga un buen pellizco con su venta. El Barça lleva tiempo buscando un lateral diestro y Cancelo ha entrado en las quinielas barcelonistas.

Del encuentro contra el Valencia comentaba: «Sabíamos que era un partido muy duro y muy difícil, ellos venían con la moral muy alta después de ganarle al Real Madrid. Metimos mucha intensidad y al final mejoramos ofensivamente. Pienso que hemos merecido la victoria».

Kiko Femenía no se aparta del discurso de la prudencia. «Estoy disponiendo de todos los minutos posibles y el equipo va para arriba. Estoy muy contento. Este año para mí está siendo muy importante. El equipo está en un momento espectacular y esperemos seguir así. A nivel personal, espero seguir aprendiendo y seguir creciendo»

Sobre su situación afirmaba: «Tengo que centrarme en vivir el día a día y esto es aquí. Mi equipo ahora mismo es el Alavés».