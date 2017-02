Carlos Soler no pudo celebrar su segundo tanto en la Liga con los tres puntos. «Ha sido una pena porque hemos trabajado todo el partido para ganar y en diez minutos se nos ha ido todo por la borda. Veníamos de dos victorias que nos habían dado confianza y esto es un varapalo duro», admitió el canterano, quien no quiso encontrar una «excusa» en el calendario: «Puede ser que en la segunda parte se viera al equipo cansado, pero no sirve de excusa. Ya pensamos en el Leganés».