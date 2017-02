Voro aparca su futuro en busca de la tercera

valencia. Con el equipo en clara línea ascendente pero los jugadores fundidos llega el Valencia a Vitoria, donde hoy espera sumar su tercera victoria consecutiva que serviría, si no está bastante claro ya, para decir adiós de forma definitiva a los pensamientos de descenso. Los triunfos contra Athletic de Bilbao y Real Madrid no sólo han dejado puntos en el zurrón valencianista, también ha permitido que técnicos, futbolistas y afición se den al fin un respiro numérico y mental. La escalada y el frenético ritmo inherente al fútbol provoca que se haya aparcado -por unos días, al menos- la crisis deportivo y la apertura del debate sobre la continuidad de Voro el próximo curso.

«No he hablado con la prioridad, no es el momento. Ya llegará si tiene que llegar. Quedan 15 partidos, es una barbaridad y no hay que abrir ese debate. No me preocupa en absoluto ese debate», zanjó Voro, quien también quiso relativizar cuando se le recordó que es el técnico con el quinto mejor promedio de la Liga: «Para mí eso no es importante, no pienso en ello, sólo en el partido del Alavés. Hace poco se hablaba de que el descenso estaba a cuatro puntos, ahora ya estamos mirando al top-5 de la Liga. Nada más lejos de la realidad». Lo que verdaderamente ocupa a Voro, según sus palabras, es hacer frente hoy a un Alavés con las piernas algo más descargadas y la intención de dar continuidad a la victoria que logró en Riazor la pasada jornada.

Del duelo contra el Real Madrid quedaron secuelas que marcan para el Valencia el partido en Mendizorroza. Voro pierde a Nani «dos semanas», Montoya sigue de baja y es duda para el martes contra el Leganés, mientras que Gayà se quedó en Valencia para evitar una posible lesión por acumulación de fatiga. A ellos se suman los lesionados de larga duración: Rodrigo Moreno y Santi Mina. «Los jugadores jugaron el miércoles un buen partido con mucha intensidad y un esfuerzo brutal. Dos días después es cuando el cansancio aparece, pero ya lo sabíamos, el calendario estaba ahí», reflexionó Voro.

Con esas bajas seguras y la de Aderllan Santos por decisión técnica, el Valencia intenta pelear su tercera victoria consecutiva, la que empezaría a acercarle a zona europea, consciente de que el cansancio puede pasar factura cuando salte (13 horas) al césped de Mendizorroza: «Imposible pensar sólo en este partido, jugar miércoles-sábado es un hándicap y tenemos que valorarlo todo. Evidentemente no vamos a tirar los puntos». La solución pasa por las rotaciones, aunque en lo táctico es muy probable que Voro no varíe demasiado. «Cuando un equipo funciona, es mejor no tocar nada», apunta. Cancelo y Siqueira son fijos en los laterales por las bajas de Montoya y Gayà y habrá que ver por quién apuesta por el centro del campo y el ataque.

La llamada a Nacho Gil

En el desplazamiento a Vitoria de ayer por la tarde estaban cuatro canteranos incluido el delantero del Mestalla, Nacho Gil. El valenciano recibe el premio de la llamada de Voro por su notable temporada en el filial y se une a Jaume, Lato y Soler como jugadores de la casa que hoy estarán ante el Alavés.

El conjunto de Mauricio Pellegrino, ya más tranquilo después de vivir en la nube por la clasificación para la final de Copa del Rey, transita tranquilo en la Liga (30 puntos) y hoy jugará con Manu García y Marcos Llorente, dos hombres clave, en el centro del campo. El exlevantinista Camarasa, Ibai y Toquero les complementan con Santos (Deyverson está sancionado) como hombre más adelantado.