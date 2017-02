Voro: «No me preocupa en absoluto mi futuro»

Voro no piensa en más allá de los "15 partidos que quedan" de Liga: "Son muchos encuentros y la verdad es que no me preocupa en absoluto mi futuro. Sinceramente os digo que para nada pienso en ello. Ni he hablado con la propiedad ni viceversa". En este sentido, el entrenador del Valencia recordó lo volátil que puede llegar a ser el fútbol: "Antes del Athletic a nadie se le habría ocurrido cuestionarme eso, no es el momento para abrir ese debate, ya llegará pero quedan muchos encuentros".

Para el choque de mañana en Vitoria, el entrenador contará con unos futbolistas que han tenido muy poco tiempo para recuperarse: "El equipo está como es normal después de jugar un gran partido el miércoles con gran intensidad, dos días después aparece el cansancio y ya tenemos ahí otro. Menos mal que el esfuerzo valió la pena y se consiguió ganar".

Voro ha descrito el estado de confianza en el que se encuentra el vestuario: "Hace más de un mes cuando estábamos empatados a puntos con los equipos del descenso las caras no eran las mismas y si fuera lo contrario estaríamos fuera de la realidad".

En Vitoria el Valencia irá a por los tres puntos aunque no dudó en alabar la labor de su amigo Pellegrino: "Siempre veo la botella medio llena y claro que se puede ganar pero están haciendo un trabajo excepcional. Es un equipo que acaba de subir y tiene 30 puntos y eso demuestra que están haciendo las cosas bien. Es una Alavés con unas ideas claras, ha crecido mucho y no es por casualidad".