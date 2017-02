La sociedad inversora de Peter Lim anuncia pérdidas

Valencia. El vehículo de inversión de Peter Lim, Rowsley Ltp vuelve a tener pérdidas. En comunicado «a los accionistas y potenciales inversores de la compañía» reconoce que, tras la revisión de los resultados provisionales de la empresa y de sus filiales, «se prevé registrar pérdidas antes de impuestos» en 2016. Desde la empresa se apunta en primer lugar como causa de sus malos datos a la sociedad RSP Architects, Planners and Engineers, por la debilidad del mercado inmobiliario en Singapur.

El otro gran lastre de la empresa son los resultados de sus inversiones en el negocio de la hostelería en el Reino Unido. Concretamente se apunta a «la rebaja en las expectativas de ingresos» de Old Trafford Supportes Club Limited y de GC Hospitality Management. En otras palabras, no están funcionando el Hotel y el Cafe Football que tiene en Manchester y en los que Lim es socio junto al exentrenador del Valencia, Gary Neville, y Ryan Giggs, exjugadores del Manchester United.

El alcance de las pérdidas se desconoce, ya que lo que ha emitido Rowsley es un 'profit warning' o alerta de beneficios, ya que los resultados no se harán públicos hasta el 28 de febrero. Como era de suponer, con la publicación de este aviso las acciones de Rowsley han caído un 6% (hasta los 0,124 dólares por acción), pero hay que tener en cuenta que pone la venda antes que la herida para evitar un brusco desplome de la cotización cuando se sepa el dato exacto. Como se dice en Bolsa: la idea es que el mercado empiece a descontar, en la medida de lo posible, el daño que causará los malos resultados de Rowsley.

Otro mal resultado

No es la primera vez que el vehículo de inversión de Peter Lim arroja pérdidas, ya en 2015 lo cerró con un saldo negativo de 32 millones de euros y lo cierto es que los últimos dos años no han sido bueno para el multimillonarios Singapur. Si en 2013 las acciones de su buque insignia llegaron a cotizar a 0,645 dólares, desde esa fecha la tendencia ha sido a la baja, con algunos repuntes que no han terminado de cuajar.

Hace un año decidió cambiar la línea de negocio, muy centrado en el mercado inmobiliario de Malasia, ante el inicio de lo que muchos analistas consideran los primeros síntomas del estallido de una burbuja inmobiliaria en extremo oriente.

Esta es la razón de que su último gran proyecto sea el Vantage Bay Healthcare City, ubicado en el corazón de Iskandar Malasia y en el centro de la ciudad de Johor Bahru. Se trata de un complejo con distintos centros médicos, de educación para la salud y otros de «wellness» o bienestar.

Entre los atractivos que se destacan desde Rowsley Ltd de esta inversión está su conexión por carretera con la ciudad estado de Singapur, pero también su ubicación en «un lugar de honor al lado del mar, con espectaculares vistas de los rascacielos de Singapur y Johor, y el estrecho de Johor», más en la línea de una promoción residencial.

Esta orientación hacia la salud no es nueva en el negocio de Lim, pero no contaba hasta ahora con un mega complejo de ocio saludable. En la actualidad, la idea es que se aproveche las posibilidades del anexo centro médico Thomson Iskandar, que será gestionado por el centro Thomson Médica de Singapur, del que el multimillonario es propietario.

«Vantage Bay Healthcare City reclutará socios y profesionales médicos punteros de esta industria, creando una de las ciudades para la salud más grandes en la región y un imán para el turismo médico», señala la web. El otro gran foco de sus inversiones está siendo la ciudad británica de Manchester, en la que está desarrollando el edifico St Michael, que incluirá oficinas y un hotel de cinco estrellas y que se encuentra en construcción.