Zidane: «No voy a criticar al Valencia CF, pero creíamos que podíamos sacar algo»

valencia. Zinedine Zidane admitió que no esperaba irse de Mestalla de vacío. «Creíamos que podíamos sacar algo. Teníamos una buena ocasión para sumar y no voy a criticar al Valencia. Ellos lo hicieron bien 10 minutos y luego se replegaron. Enhorabuena al Valencia y pensar el próximo partido», indicó el entrenador del Real Madrid, quien afirmó que los suyos salieron tal y como habían planeado al césped pero que los fallos puntuales y la efectividad de los blanquinegros les sentenciaron: «Perdimos el partido en los diez primeros minutos. Entramos bien, fallamos dos veces en que nos hacen dos goles y te metes en la mierda. No estoy preocupado. Estamos todos enfadados por ese arranque, pero no hay excusas».

El francés realizó una lectura del encuentro sin poner excusas a la derrota. «Teníamos 80 minutos para dar la vuelta a la situación. Es verdad que tuvimos ocasiones, pero nos han faltado cosas. Contábamos con una buena oportunidad para sumar puntos y no lo hicimos. Nos ha castigado el fútbol y no hay más remedio que pensar ya en el siguiente encuentro», añadió.

El anterior partido que perdió el Real Madrid en Liga fue frente al Sevilla. Tras ese choque, los merengues fueron eliminados de la Copa ante el Celta. Zidane espera que la derrota en Mestalla no tenga esa consecuencia para su equipo: «Debemos estar atentos, en el fútbol si tienes momentos donde no estás concentrado te castiga».

El entrenador del Real Madrid también envió un recado a sus jugadores ante un posible relajación. «Sólo por estar en el campo no ganamos los partidos. Ya sabía antes del encuentro que esta Liga no se va a acabar así, e incluso también ganando hubiera sido igual. Sólo podían sumar dos equipos pero no cambia nada. Era una buena ocasión para nosotros, pero esperemos que no nos pase mucha factura», subrayó Zinedine Zidane.