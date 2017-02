Voro: «Hay mucha gente tocada, no podemos mirar más allá del próximo partido»

Voro dijo en la previa que quería disputarle la posesión al Real Madrid. No lo consiguió. Sin embargo, estaba exultante. No cambiaría nada del partido de ayer. «La intención era tener la pelota, pero ante el Real Madrid es complicado. Cuando teníamos la posesión buscábamos ir arriba y es lo que intentamos hacer. El equipo interpretó bien que debía salir rápido, hicimos una buena primera parte. Tras el descanso ya fue diferente», afirmó.

El entrenador del Valencia bromeó sobre la tensión con la que vivió el encuentro, pero no sólo en el añadido: «¿Cómo he vivido los últimos minutos? ¡Serán los últimos 90.! Con mucha intensidad. Físicamente muchos jugadores tenían problemas, Parejo una rampa... el Madrid había tenido un día más de descanso. He estado con muchos nervios y mirando el reloj».

El técnico blanquinegro incidió en el desgaste físico que acumulan sus futbolistas: «El equipo ha trabajado mucho. Venimos de jugar el domingo, ellos el sábado, y han tenido cinco jugadores que no habían competido. Estoy muy contento por el resultado y porque la gente ha estado un día de diario arropando al equipo». Recordó Voro en este sentido que el Valencia ahora vuelve a tener dos encuentros casi consecutivos: «Es un hándicap muy grande, si. Vamos a competir en Vitoria abriendo la jornada y luego el martes. Si me dan a elegir, hubiera preferido domingo y miércoles».

Aunque Voro entiende la euforia del valencianismo, es consciente de que debe transmitir un mensaje de calma: «No vamos a mirar más allá del día a día. Ni a los puestos de arriba. Compitiendo así ya nos dirán los resultados donde estamos». El Valencia está diez puntos por encima del descenso y a nueve de un posible puesto europeo, algo que el técnico no quiere poner en valor: «Lo puedo decir de otra forma, pero la realidad es la que es. No podemos mirar más allá del próximo partido, porque hemos terminado con gente muy tocada y tenemos dos partidos a la vuelta de la esquina».

Destacó la efectividad y la capacidad de sufrimiento de sus futbolistas: «Hemos marcado dos goles y tuvimos otra muy clara, además de una gran parada del portero a Parejo en una falta. Es verdad que el Madrid nos ha dominado en la segunda mitad, pero hemos sabido aguantar». Y fue así como se logró una victoria que, como admitió Voro, siempre es especial: «Son tres puntos y tienen el mismo valor que los del sábado. La gente ha visto esforzarse y ganar a su equipo contra el líder. Supone un valor añadido por lo que conlleva. Estamos contentos de dar una alegría a una afición que este año se ha llevado pocas».

Sobre esta comunión que el equipo parece haber recuperado con la grada y sobre si la de ayer fue la mejor victoria como entrenador del Valencia, apuntó: «Esto es colectivo. Ganarle al Real Madrid no se hace todo los días. Es importante sí. Felicito a los jugadores, por el esfuerzo, y también a la afición. Estamos contentos por seis puntos en Mestalla, porque debemos convertirlo en un lugar difícil para los rivales. Pero quedan 15 partidos, son muchísimos y hay que seguir».