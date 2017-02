«No había marcado ningún gol así, pero sí alguno parecido»

Radiante, Simone Zaza reconoció tras el encuentro que no recordaba haber marcado ningún tanto como el que abrió el marcador ayer en el Valencia-Real Madrid. «No había marcado ninguno así, pero alguno parecido, uno o dos en el Sassuolo. Este es distinto. Estoy feliz. He tenido un poco de fortuna, está bien», reconoció el delantero italiano. Sobre su primer gol como valencianista, el del pasado domingo ante el Athletic, dijo Zaza que lloró «por nerviosismo». El delantero, además, desveló la causa del cambio: «A veinte minutos del final he sentido mucha fatiga. No podía ayudar al equipo, tenía un golpe en la tibia que me duele mucho, pero nada. Soy feliz por jugar en un equipo que me da confianza».