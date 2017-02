Voro: «Al Madrid no se le puede jugar atrás, debemos defender con la pelota»

valencia. «Al Madrid no se le puede jugar atrás. Debemos defender con la pelota. Si tienen la posesión y nos obligan a replegarnos ya veremos pero no hay que plantear un partido con el único objetivo de defender y salir a la contra. Eso sería el principio del fin. Tenemos que ser un equipo valiente y atrevido, que intente tener la pelota y llegar arriba con los mayores efectivos. Cometer los mínimos errores y que el Madrid no esté acertado». Voro exhibe cuáles son sus principios. Es difícil plantear unos límites al actual Real Madrid.

Eso sí, en su discurso, Voro procuró en repetidas ocasiones insistir en el hecho de que el Valencia está metido en un calendario complicado y tiene el factor de los lesionados -no sabía a esa hora el percance de Montoya-. Además, hizo sutilmente una queja. «La mentalidad te puede llevar a compensar el cansancio, pero la realidad es que tenemos a Orellana y Zaza que vienen de periodos sin competir. Para nosotros es un gran hándicap que tengamos que jugar el sábado a la una y de nuevo volver a jugar el martes que viene. Hubiese preferido jugar miércoles-domingo, como otros tienen. Los puntos -recordaba- valen igual los de mañana -por hoy- que los del sábado y martes».

No quiso dar pistas sobre qué composición dará a su once. «Jugando con tres mediocentros nos ha salido bien y también con un enganche ofensivo. No vamos a perder de vista ninguna de ellas. Hay que pensar en todo, en el partido de mañana y en el del sábado. Jugar cuatro partidos en doce días es mucho».

No se le preguntó en ningún momento por el árbitro. Pero sí por su futuro. Al fin y al cabo, el Valencia sin dirección deportiva (Alesanco es interino) no ha deslizado cuáles son sus intenciones para el banquillo de la próxima temporada. «En estos momentos lo que menos me importa de todo es mi futuro. Ni he hablado con el club de nada. Y aunque me dijesen de hablar, tampoco lo haría. El más importante es el día a día. En su momento tendré una visión más clara de la situación. Esto no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana. Ganamos un partido y parece que ya estamos mirando. la realidad es la que es. Que no nos llegue el momento de tener que jugar un partido a vida o muerte contra un equipo que esté por detrás».

No dudó en elogiar al rival. «Es un grandísimo equipo, no es casualidad que esté líder. Mis jugadores lo van a poner todo. Sabemos la realidad, de entrada no vamos a perder la cara a nada. Vamos a competir».

Es una constante en sus declaraciones: el público. «La afición está siempre con el equipo. Las circunstancias nos han llevado a que la campaña que estamos haciendo no cumple las expectativas y el aficionado está enfadado. Lo necesitamos. Es necesario que nos acompañen. La gente es responsable, ha respondido y va a estar con el equipo». De su colega, Zidane, dijo: «Admirado por su fútbol, tiene experiencia, lo está haciendo muy bien».