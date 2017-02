«El Valencia es muy bueno, está jugando mucho mejor»

«Sabemos que la Liga es difícil, estamos en el mes de febrero y estamos bien, pero no significa nada porque sabemos la dificultad de todos los partidos. Ahora tenemos uno complicado, solo el Valencia y nosotros podemos intentar sumar y sabemos la importancia para el resto de la Liga», dijo Zidane. «Vamos a tener que trabajar porque es un equipo que últimamente está jugando mucho mejor. Antes jugaba bien pero los resultados no acompañaban y ahora lo hacen mejor con resultados. Es un equipo muy bueno y un campo donde sabemos que va a ser difícil», añadió. No se extendió mucho Zidane cuando fue preguntado por el mal momento del Barça. Preguntado por si está en crisis dijo «no creo».