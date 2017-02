De la liberación al entusiasmo de Zaza

valencia. Cesare Prandelli presumía de conocer bien a Zaza. Lo quería traer para el Valencia por dos razones: por su aportación goleadora (debido a la escasa puntería de Rodrigo) y por su carácter (ideal para un vestuario agrietado y alicaído como el de Paterna). Simone Zaza cumple precisamente hoy su quinta semana en Valencia y empieza a sentirse a gusto tanto sobre el campo como con su entorno. El domingo marcaba, se quitaba de encima un gran peso por los nueve meses de sequía que arrastraba; y ayer, aprovechando el acto en el que el club oficializaba el acuerdo con Reale Seguros para las dos próximas temporadas, desparramaba su carácter contagioso. «Cuando metí el gol, dos segundos antes de que la pelota entrara, me pasaron por la cabeza todos los momentos difíciles de lo que he pasado en estos seis meses. Fue una liberación, no podía pedir nada mejor: el primer gol en Mestalla, la victoria del equipo, el apoyo de la afición... Estaba nervioso», confesaba tras preguntarle los motivos que le llevaron a emocionarse después del gol.

Desde luego y a diferencia de otros futbolistas, con el micrófono en la mano no le tiembla la voz. A sus 25 años, se desenvuelve casi a la perfección en castellano y sabe manejarse no sólo ante los periodistas sino también por lo que dijo en el vestuario. «Les he dicho a mis compañeros que es difícil, pero no imposible. Espero marcar». De momento, a la afición del Valencia le ha caído en gracia. A la gente, después de ver tanto partido con desgana, le complace observar un jugador como el italiano que trata en algunas acciones de transmitir cierto espíritu al resto.

El Valencia, no sólo por Zaza, parece haber cambiado. Por eso el reto de ganar mañana al Real Madrid está vivo en la ciudad deportiva de Paterna. Hace poco más de una semana, pensar en este duelo con el líder -le saca la friolera de 29 puntos- daba escalofríos. Ahora, con el 2-0 contra el Athletic pero sobre todo por las sensaciones que ofreció el equipo, se ha dado un vuelco general al estado de ánimo. «Hemos tenido un cambio de mentalidad. El Valencia es un buen equipo. Estoy muy contento, muy feliz por el gol. Espero continuar así y poder meter muchos más. Estoy en un equipo muy fuerte que no está en la posición que se merece».

Voro, presente también en el acto comercial junto con Martín Montoya, deslizaba su convencimiento de que el Valencia saldrá «a competir. No sé cuál será el resultado porque enfrente habrá un gran rival, pero seguro que el equipo va a seguir en la misma línea, vamos a competir y los jugadores que salgan lo van a dar todo».

Zaza iba un poco más allá que su entrenador. «Si jugamos como el primer tiempo -el del Athletic- pelearemos por hacer un buen partido. El Real Madrid es el equipo más en forma y fuerte de la Liga. Es difícil sí, pero no imposible. Debemos dar todo lo que tenemos: pies, cabeza y corazón. Para mí, si jugamos así, tenemos posibilidades».

Sólo el Sevilla, hace un mes, ha podido ganar esta temporada como local al Real Madrid (2-1). El Valencia, en casa, es donde más problemas tiene y aunque ahora las estadísticas se han equilibrado (12 puntos como visitante y 11 en Mestalla), el Madrid llega crecido no sólo por sus propios resultados sino por la crisis que afecta al FC Barcelona. Martín Montoya, como exbarcelonista, tiene argumentos para saber qué sensaciones se pueden vivir ahora en ambos bandos. «Siendo culé, la rivalidad con el Real Madrid ha sido siempre increíble y el miércoles saldremos a ganar sí o sí».

Amigo del madridista Álvaro Morata (coincidieron en el Juventus), ya ha hablado con él. «Ayer -domingo- me llamó, está muy contento por mí. Como siempre que juega marca, le dije que el miércoles no tiene que jugar».