Valencia CF | Voro: «Contra el Madrid tenemos que ser un equipo valiente»

Hasta esta tarde no decidirá Voro ni quiénes entran en la lista y es probable que no quede claro cómo va a jugar mañana el Valencia contra el Real Madrid en Mestalla. El técnico del Valencia ha comparecido este mediodía en la ciudad deportiva pese a que será esta tarde cuando entrene el equipo. Voro admite que el Valencia se encuentra en “un buen momento” pero no por ello ha restado ni un ápice de dificultad para la cita de este miércoles.

Aunque ha reiterado una y otra vez que le condiciona la acumulación de partidos (cuatro en 12 días), también ha señalado que el Valencia no cambiará mucho. “No vamos a cambiar demasiado porque el equipo está compitiendo bien. El Madrid tiene muy buenos futbolistas, un equipo muy y desequilibrante, domina todas las acciones de juego de ataque. Hay que potenciar al máximo nuestros puntos fuertes, que es jugar como equipo. Poner el máximo nuestras cualidades, más del cien por cien”, ha comentado.

¿Cómo se le plantea el partido a un equipo como el Real Madrid? “Contra el Madrid no se le puede jugar atrás. Debemos defender con la pelota. Si tienen la posesión y nos obligan a replegarnos pues habrá que defender pero no hay que plantear un partido con el único objetivo de defender y salir a la contra. Eso sería el principio del fin. Tenemos que ser un equipo valiente y atrevido, que intente tener la pelota y llegar arriba con los mayores efectivos”, ha comentado el preparador blanquinegro.

De su futuro, todavía no hay nada de nada. Es más, Voro descarta pensar en ello. “En estos momentos lo que menos me importa de todo es mi futuro. Ni he hablado con el club de nada. Y aunque me dijesen tampoco lo haría. El más importante es el día a día. En su momento tendré una visión más clara de la situación. Lo más importante es que el equipo continúe ascendiendo y no mirar tan atrás. Esto no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana”.