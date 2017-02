Zaza: «El gol fue una liberación»

El Valencia CF ha cerrado públicamente esta mañana el acuerdo con Reale Seguros, que será uno de los nuevos patrocinadores del club, las dos próximas temporadas. El acto ha contado con la presencia de responsables de ambas entidades (Ignacio Mariscal por Reale Seguros y Layhoon por el Valencia) y también han asistido Voro, Montoya y uno de los protagonistas del último partido contra el Athletic: Simone Zaza.

En el ambiente, lógicamente, estaba muy presente el encuentro que este próximo miércoles disputará el Valencia contra el Real Madrid en Mestalla. De eso han hablado todos los protagonistas y en especial el delantero italiano, que ha reconocido que el gol al Athletic le supuso "una liberación por todos los momentos difíciles que me han pasado en los últimos seis meses".

Zaza ha asegurado que el Real Madrid es el equipo "más en forma y fuerte de la liga", pero también ha añadido que el partido será "difícil" aunque no imposible. "Se lo he dicho esta mañana a mis compañeros". El atacante blanquinegro ha destacado por encima de todo la actitud que tuvo el equipo y principalmente el calor que sintieron los futbolistas por parte de la afición. Además se ha puesto como reto "continuar así y meter muchos goles para el equipo. Estoy en un club como el Valencia, que tiene un equipo muy fuerte y que no está en la posición que se merece".

Por último ha reconocido también que ha hablado con el madridista Morata, con el que coincidió en el Juventus y que le ha pedido irónicamente "que no juegue, porque cada vez que lo hace marca goles".

Voro, por su parte, ha mostrado su convencimiento de que el Valencia "va a competir" mientras que Montoya ha incidido en el factor de la afición para "que nos apoye y nos dé alas para ganar el partido".