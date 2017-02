Valencia CF | Mestalla entra en el juego

valencia. Ya hace tiempo que el Valencia necesita de todas las manos posibles para escapar de la crisis. Cualquier ayuda es bien recibida. Más si, empezando por el Athletic de Bilbao, empieza un maratón de partidos que pueden marcar la temporada: hoy los rojiblancos, el miércoles Real Madrid, luego Alavés, Leganés y Atlético. Todo en quince días. Mientras los protagonistas se conjuran para ir alejando jornada a jornada la zona de descenso, Voro se despachó ayer con una arenga que le salió del alma. El equipo necesita a Mestalla. No hay más. Lleva el entrenador demasiado tiempo en este mundo como para saber que la situación, límite, requiere del apoyo de la afición.

«Con humildad», arrancó Voro, aprovechó su comparecencia previa al encuentro para hacer un llamamiento al público. «Entiendo que la gente esté frustrada, enfadada. Es la realidad. Las expectativas no se están cumpliendo y lo vemos todos. Yo sé lo que piensa la gente y sé que está frustrada. Piso la calle. Yo, que he sido jugador y estoy dentro del vestuario, sé que el equipo necesita el apoyo de la grada», se explayó el técnico, que volvió una y otra vez a la fórmula de la «comunión» como base para crecer: «Desde la humildad es necesario que en los diez partidos que quedan en casa haya una comunión entre la gente y el equipo. Es necesario que el jugador se sienta con confianza en Mestalla. Estoy seguro que la gente va a estar ahí. Veo que el equipo quiere, es una realidad como un templo. Es un aliento fundamental».

Tampoco es que Voro evada su responsabilidad cargando la misma sobre Mestalla. No. Primero porque dijo entender la frustración de los aficionados y segundo, no quiso poner paños calientes a la actual coyuntura del Valencia. «La realidad es la que es. El objetivo es claramente salvarnos y eso pasa por la comunión de Mestalla y el equipo. Estamos en una posición difícil y lo único que podemos hacer es ganar partidos», reconoció el técnico.

Para el que le ocupa, a Voro le han dado un respiro las lesiones y sanciones. Recupera el Valencia a su centro de campo más completo porque regresan Carlos Soler tras la roja ante el Eibar y Enzo Pérez, listo para la batalla superadas las molestias musculares. La materia gris valencianista, fundamental para la brillante victoria en el derbi de Vila-real, se completa con Dani Parejo. Sobre ese trío, que hoy vive una dura prueba contra Iturraspe o San José, pivotan gran parte de las esperanzas del Valencia de ganar al Athletic.

La defensa, incompleta

La peor noticia para el cuerpo técnico fue la baja de última hora de Gayà. El de Pedreguer fue tratado con cautela a lo largo de toda la semana por unos problemas en los isquios que le impedían estar al máximo nivel. El jueves Gayà fue a trabajar en solitario a Paterna pensando en jugar contra el Athletic, pero ayer no superó el examen -se probó un buen rato sobre el césped- y Voro se queda sin el concurso de un hombre capital en la zaga. Por la baja de Gayà convocó Voro a Siqueira y Lato, y hay dudas sobre quién ocupará ese lateral izquierdo pese a que en principio parte con ventaja el brasileño.

La zaga sufre el contratiempo de Gayà, pero el respiro llega por la zona central. Aderllan Santos no cuajó una buena actuación contra el Betis y acabó siendo sustituido -amarilla mediante- por Abdennour a falta de treinta minutos para el final. Mangala es fijo y vuelve Ezequiel Garay, que no estuvo en Sevilla por sanción. Según lo ensayado en la ciudad deportiva, no hay dudas de que en el lateral derecho estará Martín Montoya.

Como el catalán, Zaza ha estado de titular en los ensayos previos al partido contra los leones. Por si acaso, Voro se encargó de dejarlo bien claro: «Va a jugar». Por detrás del italiano estará Nani, indiscutible, por la banda derecha y un Orellana a quien le han bastado un par de semanas para ganarse un puesto en el once y la absoluta confianza del entrenador.

Con las únicas bajas por lesión de Gayà, Rodrigo Moreno y Santi Mina, de la lista de 18 futbolistas se quedaron sin sitio Santos y Álvaro Medrán. «Estoy contento con Medrán y con todos. Para mí es una dificultad grande tener que elegir. El entrenador debe tomar decisiones. Están trabajando bien pero tienes que elegir lo mejor para este partido. Les he dicho que esto es muy largo y que habrá minutos para todos porque nos llega un calendario muy cargado», dijo Voro.

Mirada a Chipre

El Athletic llega a Mestalla persiguiendo un objetivo lógico: entrar en zona europea. El conjunto bilbaíno está octavo con 35 puntos y aunque en Liga les está costando sumar como visitantes, lo cierto es que Mestalla es un estadio propicio para ellos. Al menos en las últimas temporadas. Vuelve Ernesto Valverde, que hoy alcanza los 290 partidos y supera a Clemente para convertirse en el entrenador con más presencias en la historia del club, y lo hace pensando en el Valencia... y el APOEL de Nicosia. Los rojiblancos jugaron el jueves la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League (3-2 en San Mamés) y la proximidad del encuentro de vuelta va a provocar que hoy presente novedades.

La ausencia más destacada en el once puede ser la del exvalencianista Aritz Aduriz (azote de los blanquinegros) y así Raúl García y Williams formarían el ataque. Valverde ha dado descanso a Balenziaga pero recupera de una tacada a Eraso, Saborit y Etxeita.