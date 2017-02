Valencia CF | Voro pide a Mestalla «comunión» con el equipo

Salvador González "Voro", técnico del Valencia CF, aseguró hoy, en la rueda de prensa previa al partido de mañana domingo contra el Athletic Club de Bilbao, que el equipo quiere corregir su momento y dar su mejor versión sobre el césped. "El primer escalón que debemos subir es el de ganar partidos y para hacerlo hay que caminar juntos en Mestalla. Estoy seguro que la gente va a estar ahí. Veo que el equipo quiere, es una realidad como un templo. Es un aliento fundamental", dijo.

El entrenador de L'Alcúdia fue muy sincero en su mensaje hacia la afición valencianista: "Entiendo que la gente esté frustrada, enfadada. Es la realidad. Las expectativas no se están cumpliendo y lo vemos todos. Yo sé lo que piensa la gente y sé que está frustrada. Piso la calle. Yo, que he sido jugador y estoy dentro del vestuario, sé que el equipo necesita el apoyo de la grada".

"Desde la humildad es necesario que en los diez partidos que quedan en casa haya una comunión entre la gente y el equipo. Es necesario que el jugador se sienta con confianza en Mestalla", agregó Voro.

Respecto a la solución que puede aportar el equipo para alejarse de los puestos de descenso, el técnico valencianista lo tiene claro: "El objetivo es claramente salvarnos y eso pasa por la comunión de Mestalla y el equipo. La realidad es la que es. Estamos en una posición difícil y lo único que podemos hacer es ganar partidos".

La hora de Zaza

Del encuentro de mañana, Voro dijo que ha llegado el momento del italiano Simone Zaza, uno de los fichajes en el mercado de invierno y que jugará ante las bajas de Rodrigo Moreno y Santi Mina. "Ha llegado su hora. Nos faltan efectivos y es un jugador que está deseoso de empezar a competir con más minutos. Lo veo ilusionado y es fundamental que nos aporte su experiencia y también sus goles. Confiamos en él", comentó.

Además, Voro indicó que no conoce las cláusulas en el contrato del jugador italiano por las que el Valencia debería quedárselo en propiedad a final de temporada: "No tengo ni idea. No sé ni los partidos que ha jugado. Ni el club me ha dicho nada. Lo mejor es que juegue, y mañana va a jugar".

También habló del Athletic de Ernesto Valverde, técnico con el que tiene muy buena relación desde su paso por el Valencia hace unas temporadas: "Estuvimos cinco meses aquí y congeniamos muy bien. Es una persona extraordinaria. Tendré un amigo en el otro banquillo, pero cada uno peleará por lo suyo".

Asimismo, recordó que el Athletic de Bilbao es un equipo con "mecanismos muy bien definidos, trabaja muy bien la estrategia y es poderoso en el juego aéreo". "Es un buen equipo que compite bien y nosotros tendremos que dar el 120 por cien para ganar", agregó.

Voro recordó que el encuentro es "importantísimo" porque "necesitamos sumar". "Los equipos de atrás también ganan y nos tenemos que preocupar del partido de mañana. No lo calificaría de vida o muerte. Estamos en el camino y no podemos pensar más allá del siguiente partido", continuó el técnico valenciano.

Medrán y Aderllan, descartados

Por último, el entrenador valencianista restó importancia a los descartes técnicos del brasileño Aderllan Santos y Álvaro Medrán y destacó su profesionalidad durante los entrenamientos. "Estoy contento con Medrán y con todos. Para mí es una dificultad grande tener que elegir. El entrenador debe tomar decisiones, están trabajando bien pero tienes que elegir lo mejor para este partido. Les he dicho que esto es muy largo y que habrá minutos para todos porque nos llega un calendario muy cargado", concluyó.