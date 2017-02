Seligrat: «Del Mestalla me gusta todo»

Toni Seligrat, técnico del Alcoyano, destacó el potencial del filial valencianista de cara al partido de mañana. «Del Valencia Mestalla no me preocupa nada en especial pero sí es un equipo del que me gusta todo. Empezando por su entrenador hasta el utillero y una plantilla extraordinaria que es un saco lleno de virtudes», comentó el entrenador del Alcoyano. Sobre el buen momento del Mestalla, tercero con 45 puntos, Seligrat avisó: «Quizás sean el mejor equipo a nivel de transición defensa-ataque, lo hacen de forma extraordinaria».