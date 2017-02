Gayà acude a Paterna a tratarse en el día libre

La plantilla del Valencia reanudará esta mañana (11 horas) los entrenamientos tras la jornada de descanso que tuvo ayer: la segunda de esta semana. No obstante, hasta la ciudad deportiva de acercaron como es habitual los futbolistas que están lesionados y también acudió José Luis Gayà. El lateral valenciano tiene unas ligeras molestias en los isquios y aprovechó que no había sesión de trabajo para tratarse con los fisios. Gayà ha recuperado con Voro el nivel que parecía no convencer a Prandelli.