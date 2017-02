Enzo Pérez «Hablé con Francescoli pero el Valencia CF no me dejaba salir»

Durante el mercado de fichajes de invierno el nombre de Enzo Pérez sonó en reiteradas ocasiones para unirse a las filas de River Plate. Los contactos entre el argentino, Francescoli y el Valencia CF El centrocampista, supuestamente, ha declarado en 'De River Yo Soy' de la radio argentina AM 930 que hablo con Francescoli "pero el Valencia no me dejaba salir".

En la cuenta de Twitter del programa se recogen declaraciones atribuidas a Enzo Pérez durante una entrevista para 'De River Yo Soy'. Según los mensajes publicados el argentino reconocería los contactos con Fracescoli durante el mercado de invierno quedando pendiente retomar los contactos en junio, "es posible pero no quiero anticiparme", habría declarado Enzo Pérez.

El jugador argentino, en una rueda de prensa, ya mostró su queja por estar siempre en el listado de jugadores con el cartel de 'venta' en cada mercado de fichajes. "Mi sueño es salir campeón con la camiseta de River. Ojalá se pueda dar", recoge el programa en nombre de Enzo Pérez.