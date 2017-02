La peor sequía goleadora de los últimos seis años

Del 0-4 contra el Eibar al 0-0 del Benito Villamarín. El acumula de esta manera 249 minutos sin ver puerta en el campeonato nacional de Liga en la que es la peor sequía de los últimos seis años.

El conjunto valenciano marcó por última vez el pasado 29 de enero cuando perdió por 3-1 ante Las Palmas en el estadio Insular. En aquella ocasión, y según recordaba ayer Efe, el atacante Santi Mina adelantó al equipo valenciano en el marcador en el minuto 21 pero más tarde Viera, Lemos y Boateng le dieron la vuelta al marcador. El del sábado fue el primero 0-0 del Valencia.

Desde entonces, el equipo dirigido por Voro se ha quedado sin marcar en sus dos últimos compromisos ante el Eibar (0-4) y el Real Betis (0-0), una racha que no se producía desde que en marzo de 2011 el Valencia sumó 258 minutos sin marcar entre las jornadas 27 y 30.

Entonces, el valencianista Pablo Hernández marcó en el minuto 58 del enfrentamiento ante el Mallorca a domicilio (1-2), en la jornada 27 de Liga, y no lo volvió a hacer hasta el minuto 46 del choque contra el Getafe a domicilio (2-4) de la jornada 30.

Roberto Soldado rompió una racha en la que el Valencia se quedó en blanco entre ambos encuentros frente a Real Zaragoza (4-0) y Sevilla (0-1).

Lo curioso en el caso actual es que el principal problema que tenía el Valencia desde que comenzó la temporada, heredado ya de la campaña pasada, era que no había forma de mantener su portería a cero. Ahora, una vez que parece que empieza a conseguirlo, aunque no de manera ni mucho menos firme ni fiable, resulta que el inconveniente es que no acierta cara a la puerta contraria.