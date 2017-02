Fabián Ayala denuncia que el Valencia CF compró futbolistas «con sobreprecios»

El exsecretario técnico del Valencia CF, Fabián Ayala, aseguró hoy que durante su etapa en el club valenciano hubo un "triángulo peligroso" entre el dueño del equipo, Peter Lim, el entrenador Nuno Espírito Santo y el agente portugués Jorge Mendes y denunció que compraron futbolistas "con sobreprecios".

En una entrevista en el diario argentino 'La Nación', el argentino explica su salida del Valencia en el mes de junio de 2015, cuando abandonó el club junto al entonces director deportivo Francisco Joaquín Rufete y el presidente Amadeo Salvo.

"Di un paso al costado cuando vi cosas que no estaban bien. Había un triángulo peligroso entre el dueño (Peter Lim), el entrenador (Nuno Espírito Santo) y Mendes, el representante. Un triángulo que no iba a ayudar al club. El plan inicial era perfecto: Una secretaría técnica que peinaba todo el mercado buscando lo que mejor se adaptaba al club, el cuerpo técnico para potenciar al jugador y el representante más hábil del mundo para después negociar ese producto", dijo el exjugador argentino.

Ayala criticó que el Valencia ha pagado un precio superior al real por algunos jugadores bajo la dirección de Peter Lim. "No lo entendieron así: compraron con sobreprecios y yo no podía compartir ese estilo de gestión"", explicó al diario argentino.

Además, el excentral del Valencia, Milán y Zaragoza, entre otros equipos, afirmó que su compatriota Leo Messi es diferente al resto de futbolistas argentinos pero descartó hacer una comparación con Diego Maradona. "El diferente es sólo Messi, marca mucha distancia con el resto. Él tiene su carácter y su forma de ser y no podemos pedirle que sea Diego. No es Diego, es él", indicó.

Ayala también censuró el daño que, en su opinión, hizo el Barcelona entrenado por Pep Guardiola al fútbol mundial. "El Barcelona de Guardiola es el mejor equipo que vi en mi vida, pero en cierto modo ha hecho mal. Ahora muchos defensores quieren salir jugando como si estuvieran en el Barcelona, y no, no se puede. ¿Centrales? Primero que defiendan, que me den seguridad. ¿Laterales? Y... que no pierdan de vista que primero son de-fen-so-res", finalizó.