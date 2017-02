Doble reclamación del pequeño accionista

La Asociación del Pequeño Accionista del Valencia, el colectivo que preside Vicente Vallés, suele ser rápida en sus reacciones. No tardó ayer en expresar tampoco públicamente sus quejas no sólo respecto a lo que ocurrió en el Villamarín sino hablando en tono más general y señalando también al club. Emitió un comunicado a través de las redes sociales. «El respeto arbitral es inexistente. Jornada tras jornada los árbitros nos condicionan los partidos, que si ya son difíciles en nuestras circunstancias, con todo este condicionamiento cargado de errores arbitrales, penaltis dudosísimos y expulsiones fáciles... hacen que no podamos luchar en igualdad... El peso del club en la Federación parece ser nulo, y eso es algo que el Valencia debe cambiar...», dijo.