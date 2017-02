Turbulencias sin la presidenta

Este miércoles regresa de Singapur Layhoon para retomar, casi cuatro semanas después, los mandos del Valencia. El aterrizaje de la presidenta no va a ser esta vez nada fácil, porque como siempre tiene faena por delante. En realidad, cada vez que se ha ausentado, en el seno del club se han producido vaivenes con más o menos calado, y no porque se trate de una cuestión de 'gafe' o de vacío de poder, quizás sea más bien por culpa de que de un tiempo para aquí -o casi de siempre- se puede decir que en el Valencia no se vive una semana tranquila, lo del mes se descarta ya por naturaleza. Cuando no es por la dimisión de unos y de otros o por la no renovación de iconos como Mario Alberto Kempes, es porque futbolistas del calado y la importancia económica de Enzo Pérez, por ejemplo, tensa más de lo deseado la cuerda.

Ayer, en el vuelo del equipo a Sevilla, de nuevo turbulencias. Y no sólo metafóricamente hablando sino también en el más puro sentido literal. El avión del equipo sufrió a un cuarto de hora de aterrizar unos minutos de 'tembleque'. No es que generara mucha tensión entre el desangelado pasaje el asunto, pero viene a reforzar la sensación que se vive en el seno del club desde hace unos días. Superado, según algunos consejeros el 'temporal Kempes', ahora lo del argentino Enzo vuelve a mantener a todos en alerta.

A Layhoon le espera después de su regreso la celebración de una reunión del consejo de administración. Estaba previsto el cónclave desde hace días. Por supuesto, Layhoon tendrá que poner al día a los directivos de aquí lo que curiosamente Peter Lim decide desde allí. Así funciona este Valencia. Lógicamente, a estas alturas de la temporada y dejando al margen el interés de algunos de los futbolistas en empezar a manejar ya situaciones de futuro, uno de los puntos más importantes que debe oficializar el consejo es qué decisiones adopta sobre la próxima dirección deportiva. Es hora de planificar la plantilla de la 2017-18 o al menos realizar los trazos más gruesos, sabiendo que será la nueva secretaría técnica la que tenga que asumir esa función.

Han sido tres, con el que se jugará esta mañana, los partidos que se va a perder en este enésimo viaje a Singapur la presidenta. Ni viajó a Las Palmas ni se 'comió' el marrón en Mestalla contra el Eibar ni estará sentada hoy al mediodía en el Benito Villamarín. Kim Koh, Anil Murthy y Juan Sol son los tres directivos que llevarán a campo bético la representación valencianista.

Parejo, con su familia

La ausencia de Layhoon, dicho sea de paso, tampoco fue motivo de excesivos comentarios entre la expedición valencianista, cuyo principal atractivo resultó ser la presencia de la mujer de Parejo (es andaluza) y sobre todo su pequeño, a quien el futbolista prestó toda la atención. Volvían al grupo Guilherme Siqueira (la última vez fue en Pamplona el 9 de enero) y también Aymen Abdennour (en una lista con ausencia de los canteranos). Lo del central tunecino es más noticia que los vaivenes habituales de Siqueira porque lleva dos meses sin vestirse la camiseta blanquinegra. La última vez que lo hizo fue en San Sebastián (10 de diciembre) y luego, tras quedarse a última hora fuera de la convocatoria contra el Leganés, se marchó con Túnez a la Copa de Africa.