Enzo Pérez eclipsa el duelo del Villamarín

valencia. Enzo Pérez no se entrena. El Valencia insiste en que Enzo se queda. Enzo se cae de la convocatoria por una recaída. El padre de Enzo aviva el fuego asegurando que sería un orgullo para su familia ver al futbolista vestido con la camiseta de River Plate. Por último, el Valencia contraataca: el argentino no va a salir ahora bajo ningún concepto. Del Betis, más bien poco. Al menos de puertas hacia fuera, la controvertida situación del capitán ha acaparado toda la atención en las horas previas de un partido capital: perder hoy contra el Betis puede significar que el Valencia finalice la jornada tan sólo tres puntos por encima del descenso. Y a la vuelta de la esquina esperan Athletic de Bilbao y Real Madrid.

Para empezar, el problema muscular de Enzo Pérez complica de lo lindo a Voro, que perdió por sanción a Carlos Soler y sorprendentemente, al argentino por lesión. «Me dice que sus sensaciones no son buenas, nota un punto de dolor», dijo el técnico sobre el punto de vista de Enzo. El centrocampista había completado las dos sesiones previas, pero ayer se marchó junto al doctor Silvestre para realizarse pruebas, ausentándose del entrenamiento. Ni Voro ni el club especificaron qué lesión padece el capitán, pero el entrenador aceptó el contratiempo: «Me dice que no está para jugar 90 minutos. Pensando en lo que nos viene, donde vamos a jugar cinco partidos en quince días, es importante no arriesgar. Hemos tomado la mejor solución».

A Voro las preguntas sobre Enzo se le amontonaban durante la comparecencia de prensa. Era lógico. Un día antes, técnico y capitán mantenían una tensa charla sobre el césped. «Hablé con él en el campo y con otro jugador en el despacho. Es el capitán y hablamos de sus sensaciones y de muchas situaciones. Puede que yo mueva más o menos los brazos, pero esas interpretaciones no las puedo controlar», explicó Voro para superar el tema de la conversación con el argentino. Había más. River Plate apretando para fichar al jugador y el Valencia cerrando la posibilidad continuamente. «Enzo se queda, por supuesto. Me ha dicho que está comprometido. Mi sensación es que se va a quedar en el Valencia para ayudar al equipo como jugador importante que es», repitió el entrenador. Ese mensaje es una copia del trasladado por el club de Mestalla en varias ocasiones: no es posible prescindir ahora de Enzo Pérez, sin posibilidad de contratar a un sustituto y después de que el Valencia no fichara a nadie para el centro del campo en el mercado de invierno.

Antes de dar el definitivo portazo, desde Argentina llegaron unas declaraciones de Carlos Pérez, padre de Enzo. «Sería un orgullo para todos que viniera aquí, a un club tan grande. Somos todos hinchas de River y sería un orgullo verlo con la banda puesta, pero no sé si puede ser a medio año, al final de año.», apuntaba el padre del valencianista en TyC Sports antes de admitir que veía «muy complicado» que el conjunto blanquinegro permitiera ahora la marcha del futbolista. Las palabras de Carlos Pérez llegaron a la delegación del Valencia desplazada durante la tarde de ayer a Sevilla. La respuesta fue tajante: el jugador no sale.

En medio del huracán, Voro mentalizó a sus jugadores para remontar el vuelo en el Villamarín. El técnico probó con Santos para suplir la baja de Garay, mientras que las ausencias de Enzo y Soler provocará un cambio de sistema: habrá doble pivote con Parejo y Suárez mientras Orellana actuará de enlace en el ataque, copado por el chileno, Munir, Nani y Santi Mina.