El Valencia recupera su versión competitiva

El Betis y el Valencia empataron 0-0 en el Villamarín, un resultado que no le sirve a ninguno para escalar puestos en la tabla, en un partido en el que hubo muchas ocasiones de gol para ambos en la primera mitad y más para los verdiblancos en la segunda, pero ninguno tuvo eficacia para desnivelar la balanza.

Los béticos, que con éste llevan ya cuatro encuentros sin ganar, gozaron de más opciones, sobre todo al apretar más en una segunda parte en la que los valencianistas no tuvieron apenas llegadas y no corrieron riesgos para asegurarse al menos un punto, pero a los sevillanos les faltó efectividad en sus remates.

Se medían dos equipos necesitados del triunfo, sobre todo el Valencia para alejarse del descenso tras dos derrotas seguidas, en tanto que el Betis, que no jugó la pasada jornada al suspenderse su partido en Riazor, había sumado antes dos empates en casa (Sporting y Barcelona) y quería dar un paso adelante para escalar posiciones.

ficha técnica 0 Betis Adán; Piccini, Pezzella, Mandi, Tosca, Durmisi; Rubén Pardo, Petros (Jonas, m.73), Dani Ceballos; Rubén Castro, Álex Alegría (Sanabria, m.73)

0 Valencia Diego Alves; Montoya, Mangala, Santos (Abdennour, m.57), Gayá; Mario Suárez, Parejo; Munir, Orellana (Cancelo, m.80), Nani; Santi Mina (m.64) ÁRBITRO Daniel Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño). Mostró tarjeta amarilla a los locales Mandi (m.63), Pezzella (m.87), Sanabria (m.89) y Dani Ceballos (m.89), y a los visitantes Santos (m.21), Parejo (m.57) y Zaza (m.78) INCIDENCIAS Partido disputado en el Benito Villamarín ante 30.567 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por los diecisiete fallecidos ayer tras una avalancha de aficionados a la entrada del estadio de Uige, en el norte de Angola

Su entrenador, Víctor Sánchez, repitió el once que estuvo a punto de ganarle hace dos semanas al Barcelona con Rubén Pardo, el brasileño Petros dos Santos y Dani Ceballos en la creación y Álex Alegría y su máximo goleador, Rubén Castro, en punta.

En el Valencia, Salvador González 'Voro', sin Carlos Soler y el argentino Ezequiel Garay por sanción ni el también argentino Enzo Pérez por lesión, recuperó a Munir, Dani Parejo y el luso 'Nani', sancionados ante el Eibar y que volvieron al once, acompañados en la zona ofensiva por el chileno Fabián Orellana y Santi Mina.

Los dos equipos salieron con intensidad, dispuestos a meter en problemas a su rival con un fútbol rápido y directo que propició muchas ocasiones de gol en el primer tiempo. Ambos demostraron que iban a por la victoria desde muy pronto, con un tiro de Rubén Castro que rozó la cruceta derecha de la meta del brasileño Diego Alves.

Los valencianistas, con Parejo y Mario Suárez en el medio campo y Orellana muy activo como mediapunta, igual que Munir y el luso Nani en los extremos, replicaron con un centro peligroso de Nani que no encontró rematador, a los 10 minutos.

Pese a las salidas en velocidad del equipo che, el Betis no se arredró y tuvo dos buenas opciones. Primero, tras recortar Rubén Castro a Alves en su salida y ceder a Álex Alegría, éste tiró flojo a puerta vacía y un defensa sacó el balón bajo los palos, y luego fue el canario el que remató fuera por poco mediado este periodo.

En un choque con alternativas, el Valencia reclamó sin éxito un penalti por manos del argentino Pezzella en un disparo del exbético Montoya, en el 26, y sin irse descaradamente al ataque siguió intentándolo con una falta de Parejo que rozó el gol, un centro de Nani al que no llegó nadie y un tiro lejano de Gayá que Adán despejó a córner con una sensacional intervención.

Los verdiblancos, con Dani Ceballos muy inspirado y Rubén Castro creando peligro arriba, pudieron adelantarse en una acción en la que el canario se fue de varios rivales en el área, pero al final su disparo lo despejó un defensa y se llegó con 0-0 al descanso.

En la reanudación, el Betis apretó y al Valencia quizás le faltó más ambición y claridad, pues no llegó con peligro al área local. Voro metió en el campo al tunecino Aymen Abdennour, tras jugar la Copa de África, por el brasileño Aderlan Santos y luego al italiano Simone Zaza al lesionarse Santi Mina, pero el panorama no varió.

Mientras, el equipo de Víctor generó muchas ocasiones de gol para ponerse con ventaja, como un tiro ligeramente desviado de Rubén Pardo o un remate de Petros, dentro del área, que dio en un poste por su parte exterior tras una combinación entre Ceballos y Piccini.

Los béticos no bajaron la intensidad y siguieron buscando con fe el gol, que pudo llegar a los 72 minutos si Rubén Castro, en el área chica, llega a acertar, pero quizás no esperaba que le llegara el balón en una falta sacada por el danés Durmisi y remató muy flojo, lo que permitió a Dani Alves despejar 'in extremis' a córner.

A partir de ahí, con el francés Jonas y el paraguayo Sanabria en el campo al sustituir por el Betis a Petros y Alegría, ningún equipo arriesgó en exceso para llevarse la victoria. Sólo Joao Cancelo, que había relevado poco antes a un Orellana que se fue diluyendo, pudo hacer el 0-1 con un tiro que Adán mandó a córner a cinco del final, al que se llegó con empate a cero por la falta de eficacia de ambos.