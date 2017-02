«Sería un orgullo que Enzo jugara en River»

Pese a que el Valencia y el propio Voro esta mañana han zanjado la posibilidad de que Enzo Pérez salga ahora, lo cierto es que desde Argentina siguen llegando señales contradictorias. Esta vez ha sido el padre del jugador, Carlos Pérez, el que ha asegurado que para su hijo sería un "sueño" fichar por River Plate. "Sería un orgullo para todos que viniera aquí, a un club tan grande. Somos todos hinchas de River y sería un orgullo verlo con la banda puesta, pero no sé si puede ser a medio año, al final de año…", explica Pérez en declaraciones para TyC Sports.

El padre de Enzo, eso sí, admite que ve "muy difícil" que el Valencia le permita marcharse ahora (en Argentina el mercado se cierra el 21 de febrero) por la situación del equipo: "El Valencia está en el horno, a seis puntos del descenso. No le van a dejar ir hasta que finalice el campeonato, pienso eso, pero no sé… Aún no he hablado con él".