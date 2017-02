«Enzo es vital para el Valencia»

valencia. Después de completar la mejor actuación grupal en muchos meses, Enzo Pérez quiso trasladar en Vila-real un mensaje que tenía guardado algún tiempo. «Voro es un tipo leal, te dice las cosas de frente. No vende humo, no te dice una cosa dentro y algo diferente en comparecencia de prensa», dijo el argentino en un discurso clarificador, tanto por la defensa a Voro como por la dura crítica a Cesare Prandelli. «De frente» volvió ayer a hablar el argentino, esta vez con Voro, sobre el césped y cuando el resto de los futbolistas del Valencia apuraban los últimos instantes del entrenamiento.

Fue una charla tensa, a tenor de los aspavientos que realizó Enzo Pérez al final de la misma, entre el capitán y el entrenador. En los quince minutos aproximados que duró la conversación, el argentino expresó a Voro, entre otras cosas, su pesar por el ruido desproporcionado, a su juicio, que hay alrededor de la plantilla. Como ejemplo, el goteo por el rifirrafe que Munir y Nani protagonizaron durante un entrenamiento en la ciudad deportiva. Mientras algunos jugadores lanzaban a puerta -con Munir de improvisado portero-, Enzo y Voro charlaban ajenos a lo que ocurría a su alrededor. Finalmente, el futbolista se dirigió a los vestuarios mientras Voro intentaba seguir la conversación. Pero ya había terminado.

No hay duda de que ni la situación del Valencia ni tampoco la del propio Enzo Pérez es cómoda. El equipo sumó dos victorias consecutivas que trajeron aires de cambio, pero la derrota en Canarias y especialmente el desastroso partido ante el Eibar de Mestalla impide que la tensión se aleje del vestuario blanquinegro. El mercado de invierno no hizo sino hurgar en la herida, porque varios futbolistas importantes, entre ellos Parejo o Enzo Pérez, entendieron que se podían avecinar cambios. «Hace un año que me quieren sacar. Me tildaron de tóxico. Ahora por ser capitán me falta liderazgo. Cuando me tenga que ir del club voy a decir las cosas a la cara a quien se lo tenga que decir. Hace un año que me quieren sacar y no pueden. Si me voy, enhorabuena a los que llevan tiempo intentando sacarme y si me quedo lo daré todo por el escudo que me paga», aseguró Enzo tras la victoria contra el Villarreal.

En un primer momento, como informó este periódico, el argentino enterró cualquier posibilidad de marcharse del Valencia en el mercado invernal. «Quiere dar la vuelta a esta situación», apuntaron desde su entorno. Pero las dudas estaban ahí como se deduce del propio discurso de Enzo Pérez. Voro reforzó al centrocampista en varias ocasiones, llegando a asegurar que prefería la continuidad de Parejo y Enzo a recibir fichajes. Después de cerrarse el mercado (en España) y toda vez que el Valencia no fichó a nadie para el centro del campo, el club cerró a cal y canto la posibilidad de traspasar al argentino, que en unos días cumplirá 31 años y tiene contrato hasta junio de 2019.

Cuando todo parecía embocado hacia la normalidad, apareció River Plate y su intención, aún presente, de convencer a Enzo Pérez e incorporarlo a su proyecto. Para el club de Buenos Aires hay dos problemas fundamentales. El primero es económico: no están en disposición de afrontar el traspaso de Enzo (al Valencia le costó 25 millones) y por ello están apretando para firmar al jugador cedido. El segundo es la respuesta que recibió del club de Mestalla: «Enzo es vital para nosotros».

Así de contundente se mostró el Valencia a la hora de trasladar el mensaje tanto a River Plate como al entorno de Enzo Pérez. Es más, llegaron incluso a apuntar que el argentino «es uno de los futbolistas más importantes de la plantilla». El 21 de febrero se cierra el mercado en Argentina y hasta entonces va a pelear River, aunque el Valencia no está dispuesto a quedarse con Parejo, Mario Suárez, Medrán y Carlos Soler como únicos jugadores para el centro del campo.