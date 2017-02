Voro recupera a Enzo y prueba con Mina y Orellana

A la espera de saber lo que dictamina el Comité de Competición hoy por la expulsión de Carlos Soler (el deseo del club, dispuesto a recurrir, es que se quede solo en un partido de castigo), a Voro el paso de la semana le tiene que ir calmando su preocupación. Sobre todo en lo que se refiere a ese medio del campo que tan nefasta actuación tuvo contra el Eibar. Este sábado que viene, en Sevilla y ante el Betis, el técnico del Valencia aspira a dar más consistencia a la medular no sólo con la vuelta de Parejo sino con la más que probable recuperación de Enzo Pérez.

El argentino trabajó ayer con el resto de compañeros y aunque es verdad que al final de la sesión se retiró, se entiende que debe estar listo. Al fin y al cabo, la sobrecarga la tuvo en el partido frente a Las Palmas de hace dos semanas.

Es la segunda vez que esta temporada, Enzo se ve forzado a pasar por la enfermería. En realidad, al argentino le ha perseguido desde que llegó al club de Mestalla una serie de lesiones que le han afectado en su rendimiento. Entre que nunca ha dado un altísimo nivel, sus percances musculares y las tarjetas, Enzo no se ha quitado de encima la pesada losa de esos 25 millones de euros que costó su fichaje. A pesar de esto, teniendo en cuenta cómo está el Valencia este año, la aportación de Enzo es fundamental.

Y el Valencia sabe que no se puede confiar. No sólo por el 0-4 último sino porque perder por tercera jornada consecutiva apretaría aún más si cabe la clasificación en lo que a la zona de descenso se refiere. Quizás por eso Voro pretende dotar al Valencia ante los verdiblancos de mayor experiencia. No es Voro uno de esos entrenadores que suelen mostrar sus cartas durante la semana pero fue significativo observar en la sesión de ayer una delantera formada por Nani, Santi Mina y Orellana.

De apostar de inicio por esos tres futbolistas, la variación con respecto a lo que últimamente ha sido habitual sería importante. Munir dejaría su plaza al recién llegado Orellana, y Mina volvería a mandar al banquillo a Simone Zaza.

Esa posición del delantero centro será uno de los focos de interés este sábado que viene. Zaza debutó como titular frente al Eibar y aunque derrochó un gran desgaste físico en ayudas a sus compañeros, la verdad es que en los tres remates que tuvo, falló. Sobre todo, el segundo, de cabeza, tras un buen servicio de Gayà. Lo tenía prácticamente todo a su favor. Hubiera sido el 1-0.