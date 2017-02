Roban joyas y documentación en casa de Anil Murthy

El consejero delegado del Valencia, Anil Murthy, se ha llevado un buen susto a nivel personal. El pasado viernes su domicilio fue asaltado y los ladrones se llevaron varios objetos de valor de su esposa y un pendrive con documentación, entre ellas alguna referida al club de Mestalla.

Al parecer, según las fuentes consultadas, el robo se pudo producir a primera hora de la tarde del viernes mientras la familia Murthy estaba de comida. «Mi mujer no se dio cuenta hasta las nueve de la noche cuando abrió el armario y al ir a ponerse unas joyas vio que no estaban y que se las habían llevado. Se llevaron también su dinero y un pendrive», señaló el consejero delegado del Valencia, que se ha visto obligado a reforzar las medidas de seguridad en su casa, situada en el de Valencia. En cambio, los ladrones no se llevaron algunos aparatos tecnológicos de alta gama como tablets, que estaban a la vista en el domicilio familiar. Tampoco tocaron el dinero del director general del Valencia.

El ejecutivo del club de Mestalla ha interpuesto la correspondiente denuncia en la comisaría de la Policía tras los hechos.

Anil Murthy

Murthy, pese al susto, se encuentra seguro en la ciudad y asegura que no va a cambiar sus hábitos. Lo único que sí que va a realizar es reforzar las medidas de seguridad. A primera vista, el trabajo de los asaltantes ha sido de verdaderos profesionales porque por la puerta por la que entraron no tiene ningún tipo de daño y el interior del domicilio no estaba revuelto a la búsqueda de un botín mayor. Con las joyas, el dinero y el pendrive los ladrones se dieron por satisfechos.