José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar: «Me da pena la situación del Valencia porque es un grande»

valencia. El técnico del Eibar no dudó en opinar sobre la situación del Valencia, de una forma clara y destilando cercanía hacía un momento muy delicado en la historia de uno de los grandes de la Liga: «Habría que estar aquí para opinar pero claro que me da pena porque el Valencia es un club grande, que ha estado toda la vida en Primera, con una pequeña bajada a Segunda, y que ha sido contestatario de los grandes». Mendilibar no se quedó ahí, sino que en su alocución sobre el delicado momento de la entidad valencianista no dudó en poner el listón histórico más allá de la llegada de Peter Lim: «No es algo nuevo, viene de años atrás. Es una situación rara, visto desde fuera no se entiende muy bien pero no sabes lo que puede pasar dentro de la ciudad o del club. No sabes cómo ha estado antes de venir la gente que está ahora, no estaba mucho mejor económicamente. Pasan tantas cosas que viendo desde fuera es difícil».

Sobre el partido, el técnico vasco reconoció que su equipo hizo un partido «redondo» para llevarse los tres puntos de una forma contundente de un campo, a priori, tan complicado como es Mestalla y que tras el 0-4 le queda claro que es «muy difícil jugar tan bien» como lo hizo su equipo sobre el césped: «Además, intentamos que ellos no nos hicieran daño y tratamos de jugar por las bandas para sacar centros y lo que hemos intentado, lo hemos conseguido».

Donde no quiso entrar Mendilibar es en la jugada del penalti y expulsión de Carlos Soler. El entrenador del Eibar declaró que no había visto la jugada pero que, en su opinión, el colegiado tuvo que verlo muy claro para señalar una decisión tan contundente en el área en una jugada que se había iniciado a balón parado por parte de su equipo.