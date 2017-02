Un gran Eibar le saca los colores al Valencia en Mestalla

ahora voro ya no es bueno . y prandelli por decir la verdad pedir 5 jugadores de futbol para reforzar al equipo de estos sinverguenzas le dicen que no y fuerzan su salida .aqui solo nos salva los ultimos 3 equipos de la clasificacion por que son muuuy malos .7 goles en contra en dos partidos y uno a favor casi na . ni un corner en la primera parte hemos sacado en mestalla y contra el barsa

Voro estoy escuchando en directo tu análisis del partido y te digo lo que pienso. Escuchándote das pena pues esa defensa feroz que haces de tus jugadores no quieres ver que algunos provocan la quinta tarjeta para no jugar el siguiente partido.La semana pasada fue Parejo y hos Garay faltando cinco minutos para el final. Dijiste que no necesitabas más refuerzos que tenías un buen equipo,has demostrado que eres un novato,pero ya eres mayorcito para no cometer esas meteduras de pata. Que conste que te respeto como persona pero jamás deberías haber fichado como entrenador.