La noche de Zaza

Llegó el día para Simone Zaza. Quizás no sea la jornada más idónea para que se estrene como titular en el Valencia pero es lo que hay. Y salvo que a Voro le dé a última hora un ramalazo de entrenador y lo mande al banquillo, el delantero tiene toda la pinta de convertirse hoy en el principal foco de atención de una afición que siempre tiene una especial sensibilidad cuando se trata de examinar al 9, sea el que sea. Desde que Paco Alcácer decidió en verano hacer las maletas y vestirse de barcelonista, la cuestión del delantero centro generó tanto debate que, entre otras cosas, acabó costándole el cargo a Pako Ayestarán, empeñado en aguantar el tirón con Rodrigo. Ahora, pasado el tiempo, la apuesta de Ayestarán parece aún más descabellada todavía, casi tanto como quizás fichar en este particular mercado de invierno y casi a la desesperada a un goleador por un precio que se puede llegar a poner en 20 millones de euros.

Cuestión económica al margen -el año que viene habrá recortes-, lo cierto es que el Valencia-Eibar viene tan señalado por la presencia de Zaza en el once como por las numerosas ausencias que agujerean de medio del campo para adelante al Valencia. Si Voro no tenía bastante con saber que no podía contar con Nani, Munir y Parejo por sanción y con el lesionado Rodrigo, ayer se quedó casi sin aliento cuando Enzo Pérez le dijo que no está listo. La sobrecarga que le obligó a cambiarle al descanso en Las Palmas ha acabado por pasarle factura. El argentino, sin Parejo, todavía parecía más vital para esta noche. Un partido más que se pierde.

A Voro no le queda otro remedio que parchear de la manera más aparente su equipo. Habrá nuevo centro del campo (entrará en la lista Eugeni, del filial) y nueva delantera. Y hasta nuevo banquillo, porque el recién aterrizado Orellana va a estar. Procuró el técnico avanzarlo ayer, aunque prefirió no profundizar en si el ex del Celta tenía de verdad posibilidades incluso de colarse en el once. Parece un poco precipitado (Cancelo y Mina pueden ocupar las bandas), pero el Valencia de hoy está cogido con pinzas, por mucho que el entrenador se esfuerce en fortalecer la consistencia de los nuevos.

Zaza, por ejemplo, lleva desde el 25 de septiembre sin jugar un solo partido completo (únicamente jugó ese día los 90 minutos en la Premier). Además, el último del italiano como titular fue el 22 de octubre. Y eso, a un jugador de sus características (de fuerza y empuje) es una cuestión que acaba pasándole factura. Hasta él mismo reconoció el día de su presentación que estaba un punto por debajo de la forma idónea. En Orellana la situación es diferente. El chileno disputó su último partido con el Celta hace dos meses (11 de diciembre), pero se trata de un futbolista mucho más liviano que no necesita tanta activación.

El problema para este retocado Valencia es que enfrente va a tener a uno de los equipos con las mejores costuras de la categoría. Ver al Eibar décimo clasificado ya es un síntoma de que cuando las cosas se hacen bien, suelen salir bien. Un ejemplo, sin duda, para la zona noble de Mestalla. No sólo tiene el Eibar de Mendilibar un patrón definido y un compromiso al menos muy aparente por parte de sus profesionales, sino que saben sacar el rendimiento adecuado a su labor de planificación. Mientras aquí, por culpa de unos y otros, se va a salto de mata y todavía no se sabe si Alesanco piensa en la futura Academia o en la futura primera plantilla; allí se trabaja ya con decisión para el año que viene. La pretensión de quedarse a Yoel es un ejemplo de ello. Curioso sería que hoy Yoel saliera imbatido de Mestalla por esa cláusula del miedo que no se aplicó.