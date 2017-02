Murthy niega que pensaran en fichar cuatro futbolistas

VALENCIA. Anil Murthy dio ayer la cara ante los que considera «el corazón y el alma del Valencia». El directivo del club blanquinegro acudió por primera vez a la sede de la Agrupación de Peñas. Murthy aseguró que durante los dos últimos años la entidad ha vivido «un proceso de transición»: «Ahora tenemos una estructura institucional fuerte y se va a gastar con responsabilidad para asegurar el futuro del club. Ahora hay que pensar en una estructura deportiva buena para el largo plazo, hay que ser paciente».

El mandatario pidió perdón por su «serio discurso» y reiteró que confía en «los futbolistas de la actual plantilla y Voro». Murthy no se escondió cuando algún aficionado le acusó de no decir la verdad respecto a los fichajes: «¿Quién además de Prandelli ha dicho que vendrían cuatro jugadores en el mercado de invierno? Vamos a hablar de los hechos. Nadie lo ha afirmado, ni Voro, ni Layhoon ni yo. Eso es mentira». El mandatario comentó que el club trabaja en las celebraciones del centenario aunque este no será en el Nuevo Mestalla: «No llegamos». Tras pasar por la sede de la Agrupación, Murthy acudió a la del pequeño accionista.