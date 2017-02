Enzo se une al gupo de bajas del Valencia CF

Por si no tenía ya bastantes problemas Voro para confeccionar el once mañana contra el Eibar, esta mañana todavía ha recibido otra mala noticia. Enzo Pérez no estará en la lista de convocados que se dará a conocer este sábado. El argentino, pese a que el jueves volvía a la dinámica del grupo, al final no ha podido recuperarse de la sobrecarga en el gemelo que ya le impidió acabar el encuentro de la pasada jornada en Las Palmas.

A Enzo hay que sumar las ausencias por sanción de Parejo, Munir y Nani, además de Rodrigo lesionado. Por lo tanto, el centro del campo será totalmente novedoso con Medrán, Suárez y Carlos Soler. No hay más donde elegir. La plantilla tiene el sábado por la mañana una suave sesión de trabajo en Paterna y Voro dará a conocer la lista de convocados después.