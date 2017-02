Alesanco: «Hemos reforzado las posiciones que el entrenador quería»

valencia. José Ramón Alesanco pasó ayer balance a los distintos movimientos que el Valencia ha realizado en el mercado de invierno. El análisis del director deportivo en funciones llegó tan sólo un día después de que Anil Murthy le elogiara por haber dado «un paso al frente» tras la dimisión de García Pitarch. En primer lugar, Alesanco admitió que las estrecheces económicas del club han estado muy presentes en el mercado.

«Hemos estado pendientes del fair play financiero y los límites económicos. Además, el Valencia tiene un plantel muy bueno y es difícil buscar jugadores mejores de los que hay aquí», explicó el técnico en la radio oficial del club. Alesanco destacó el trabajo en común con Vicente Rodríguez y Salva Grau y dejó claro que se han atendido las peticiones de Voro: «En todo momento hemos estado en contacto con él. Hemos hecho lo que teníamos que hacer para reforzar las posiciones que el entrenador quería. Voro tiene mucha confianza en sus futbolistas».

Una de los principales quebraderos de cabeza para la dirección deportiva era la posibilidad de que dos futbolistas importantes como Parejo y Enzo Pérez salieran en el ecuador de la temporada. Alesanco explicó su versión de lo sucedido con ambos en este mercado. «Si viene alguien y trae la cláusula de rescisión no puedes hacer nada, pero hemos trabajado y desechado ofertas absurdas. Había muy poca cabida a que se marcharan porque son muy importantes para nosotros», dijo el director de la Academia, convencido de que el Valencia es mejor: «El equipo ha mejorado aunque el otro día perdiera. La sensación es de más unión y de comportarse más como un grupo. Hay que mantener la moral y la implicación y los resultados llegarán».

Alesanco no quiso profundizar en su futuro, aunque el Valencia le va a mantener como director deportivo en funciones hasta que se vayan concretando los cambios que se pretenden en la estructura. Respecto a la marcha de Nabil Touaizi, Alesanco fue muy rotundo. «Está donde quiere estar, si no quiere estar aquí, pues le dejamos salir. Le hemos tratado bien desde que llegó y no merece la pena pelear por un tema de estos. La madre decidió sacarlo junto a la opinión del agente y no hay abogado en el mundo que nos pueda defender ante estas situaciones. Sólo puedo decir que tenía un contrato encima de la mesa de mejora y pasaba a tener una cláusula de dos millones», afirmó Alesanco sobre el joven jugador, que ya ha firmado con el Manchester City.