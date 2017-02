El reto exprés de Orellana en el Valencia CF

valencia. El 17 de enero, Eduardo Berizzo compareció ante los medios para la previa del Real Madrid-Celta y acabó destapando una situación que arrastraba durante varios días: Fabián Orellana estaba sentenciado. «Está apartado por una falta de respeto inaceptable en lo personal y en lo colectivo, conmigo no pertenece al equipo más», explicó Berizzo, muy enfadado por la actitud del chileno: «Le he comunicado mi decisión y se terminó el tema. No ha pedido disculpas, ni hacía falta. Mi decisión es firme y el club está de acuerdo». Quedó claro tras la intervención de Berizzo que las horas de Orellana en el Celta estaban contadas y después de una larga negociación, el extremo se presentó ayer con el Valencia.

Tan sólo dos semanas después de las duras palabras del técnico, Orellana tiene uno reto al que hacer frente desde hoy mismo. El futbolista, de 31 años recién cumplidos, entrenará por primera vez junto a sus compañeros con la idea de entrar en la convocatoria para el Valencia-Eibar que se disputa el sábado. «Me encuentro bien, voy a entrenar con el grupo y luego ya será decisión técnica. Aunque sean diez minutos, quiero ayudar al equipo», reconoció Orellana, que representa una solución para el Valencia, lastrado por las bajas de Nani, Munir y Parejo.

El chileno sólo tiene dos entrenamientos por delante para asimilar algunos conceptos tácticos, pero dadas las circunstancias y si físicamente está a la altura, tiene muchas opciones de que Voro le incluya en la lista. Ayer Orellana conocía la que desde ahora hasta junio de 2019 será su nueva 'oficina'. El futbolista fue presentado en la ciudad deportiva de Paterna y luego peloteó para los fotógrafos en el Antoni Puchades. En el discurso de Orellana quedó patente que el deseo del jugador por aterrizar en Valencia fue clave para entender el éxito de la negociación.

«Le doy las gracias al Valencia por habérsela jugado por mí. Tuve muchas ofertas de equipos de España y fuera, pero cuando me enteré de que me quería el Valencia le dije a mi agente que era la prioridad. Lo único que quería era venir aquí», dijo Orellana, que escogió el '15' como dorsal para su primera campaña en el conjunto blanquinegro. El mensaje del chileno, rotundo, también desveló que económicamente el jugador gozó de propuestas mejores: «Rechacé ofertas de fuera que eran bastante interesantes en lo económico, pero a veces prima lo deportivo».

Admitió Orellana que ya ha charlado con Voro, que le dio la bienvenida, o con Santi Mina, un viejo compañero del Celta y con el que mantiene una relación especial. «A Santi le conozco de Vigo. Es un chico muy humilde y trabajador. Allí le puso 'pichón', pero no sé si aquí le gustará. Le tomé mucho cariño y como le ayudé a él, Santi me ayudará en Valencia», expresó. En varias ocasiones aseguró el internacional chileno -en la selección, Orellana tuvo algunos problemas con Sampaoli- que ha seguido la evolución «positiva» del Valencia en las últimas semanas pese a la derrota contra Las Palmas.

«El equipo ha jugado mejor en estos últimos partidos. Hay que mantener la línea e intentaré aportar en todo lo que pueda», afirmó Orellana, que de momento no se pilla los dedos escogiendo su posición idónea y se pone a disposición de Voro para que sea el técnico quien elija la demarcación del chileno en el Valencia: «Me da exactamente igual donde juegue si estoy en el once. No tengo una posición que me acomode más que otra. Intentaré hacer mejor a mis compañeros y esto lo podemos sacar todos juntos».

El chileno o Simone Zaza

Después de que Orellana se postulara para ayudar al equipo empezando por el partido del sábado, la otra opción que maneja Voro es la de darle la titularidad a Simone Zaza. El italiano lleva dos encuentros como suplente y la baja de Nani y Munir obligará al técnico a mover la zona de ataque. Si Voro escoge a Zaza, el puesto de Nani en la izquierda lo puede ocupar Santi Mina, que dejaría el centro de ataque para regresar a la banda. Bakkali y Orellana son las otras posibilidades.