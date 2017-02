«¿Conflictivo? No le puedo caer bien a todo el mundo»

Fabián Orellana admitió ser una persona que no se da «mucho a la gente» cuando se le preguntó el por qué de su fama de conflictivo. «Normalmente no me doy mucho con la gente. Con mis amigos me llevo bastante bien, me etiquetan de eso pero la gente no me conoce», explicó el exfutbolista del Celta, que dejó una frase para zanjar definitivamente el asunto y pasar a otra cosa: «No puedo caerle bien a todo el mundo».