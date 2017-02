Alesanco: «No hay más refuerzos porque se ha confiado mucho en la plantilla»

José Ramón Alesanco, director deportivo del Valencia tras la dimisión de Suso García Pitarch, afirmó que no han llegado más incorporaciones al club que las del italiano Simone Zaza y el chileno Fabián Orellana porque la entidad ha confiado en la plantilla que tiene.

"Hemos respetado la calidad de los jugadores que hay en el Valencia y hecho lo que se debía hacer para reforzar lo que el entrenador quería, ya que Voro tiene mucha confianza en el grupo", indicó Alesanco en declaraciones a la radio oficial del club.

Respecto a la actividad durante el mes de enero, Alesanco se mostró orgulloso del trabajo realizado. "Pienso que ha sido un mes muy intenso, hemos tenido que hacer muchas cosas y hemos acabado las conversaciones ya iniciadas", señaló.

También se refirió a la llegada de Fabián Orellana a Valencia y dijo que cuando surgió la posibilidad, se pusieron de acuerdo en el club en que iba a ser un futbolista importante, que sumaría al grupo. "Así lo determinó Voro", afirmó.

El director deportivo del Valencia destacó en sus declaraciones la importancia que ha tenido la voluntad de Fabián Orellana de jugar en el Valencia.

"Esperamos mucho de él. Se nos hacía difícil porque seguramente iba a tener ofertas importantes y así nos lo comunicó el Celta. Había mejores propuestas que la nuestra, pero hablando y negociando pudimos hacer un buen trato para que estuviera aquí", añadió.

Sobre el delantero italiano Simone Zaza, que ha ya jugado dos encuentros oficiales a las órdenes de Salvador González, 'Voro', dijo que le han informado de que físicamente ha mejorado mucho y que está muy bien.

"Las pinceladas que ofreció en el encuentro contra Las Palmas fueron muy buenas y positivas", prosiguió Alesanco, quien se mostró tajante respecto a la posibilidad de haber vendido futbolistas que restaran potencial al equipo.

"Hemos desechado cualquier cosa absurda. A nuestros jugadores los hemos valorado mucho y había muy poca posibilidad de que se marcharan hombres importantes", añadió Alesanco.

En el caso de Mathew Ryan, dijo que su salida al Genk era la mejor opción porque el guardameta australiano "sentía que quería ser titular y jugar".

"Tenía necesidad de ser titular porque en la selección podía perder su puesto", agregó Alesanco, quien respecto a Carlos Soler, incorporado a la primera plantilla del equipo, indicó que tenían la sensación de que no debía volver al filial.

Finalmente, explicó que la salida del canterano Nabil Touaizi al Manchester City es una decisión del joven y su entorno, ya que la intención del club era retenerlo para el futuro.

"El jugador está donde quiere estar. La madre decidió junto al agente sacarlo de aquí. Es un niño de 15 años y muchas veces me pregunto si hay algún abogado en el mundo que me pueda ayudar para retener a estos chavales, pero no lo hay porque la norma es muy clara", concluyó.