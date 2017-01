Regreso con la cabeza bien alta pese a la derrota

Ya con las gradas del Estadio de Gran Canaria vacías y los técnicos desfilando por sala de prensa para valorar la remontada de Las Palmas contra el Valencia, Jonathan Viera charlaba tranquilamente con Diego Alves. Minutos antes, el guardameta había sufrido la genialidad de su excompañero: un disparo de Viera a la escuadra y desde fuera del área fue el principio del fin para el Valencia en el encuentro.

Fue Viera el gran agitador de Las Palmas y probablemente el mejor jugador de un partido que dejó sensaciones encontradas en la expedición valencianista. La derrota escoció. En eso no hay vuelta de hoja. Las dos victorias consecutivas contra Espanyol y Villarreal insuflaron ánimo y confianza en un vestuario ansioso por abrir hueco respecto a la zona de descenso. Esa mejoría deportiva y anímica, unida a la situación que vivía el rival, inmerso en una serie de problemas extradeportivos y pendiente del rutilante fichaje de Jesé, provocaba que el Valencia llegara a la isla convencido de poderse llevar la victoria.

Voro y su cuerpo técnico eran conscientes de que Las Palmas saldría a morder y así lo hizo el conjunto amarillo, pero el Valencia se rehizo. De hecho, si la expedición regresó de Canarias con la cabeza bien alta fue, principalmente, por la puesta en escena del equipo y la competitividad que mostró en la primera mitad. Mina, uno de los futbolistas más en forma del vestuario, tradujo ese control en ventaja para el Valencia. «No nos hicieron ocasiones en esa primera parte, sólo el resbalón de Garay y el golazo de Viera», destacaban tras el choque.

Ese mazazo no vino solo, porque justo antes del descanso, además de conceder el gol, Voro y Chema Sanz mandaron calentar a Mario Suárez por la lesión de Enzo Pérez. Con la pérdida del argentino fue menos agresivo el conjunto blanquinegro y tanto Roque Mesa como Vicente Gómez adelantaron metros su posición. Las Palmas fue comiendo terreno al Valencia. Por si el cambio de rumbo no fuera suficiente, Munir se pasó de frenada en una expulsión determinante. Sobre esa jugada no quisieron pronunciarse públicamente Voro y los futbolistas. Todos optaron por no cargar sobre el colegiado, aunque en privado sí había cierto malestar por algunas decisiones de Jaime Latre. Dos de ellas fueron decisivas. La inexistente falta que dio origen al golazo de Lemos, una «faltita» repetían los valencianistas, y la primera amarilla a Munir. De la segunda no quedaba ninguna duda porque el ex del Barcelona se equivocó en la acción que cambió el partido.

Mérito de Las Palmas

Tras la roja a Munir, al Valencia no le quedaron argumentos suficientes para contrarrestar el dominio ascendente del rival. Boateng cerró la historia con el 3-1 gracias al fallo de Mangala. «Un ganador es simplemente alguien que no se rinde cuando pierde», escribió Mangala en Instagram desde la terminal del aeropuerto de Las Palmas. El francés, por cierto, había sido uno de los mejores en Vila-real. La derrota frenaba el efecto Voro, pero tanto futbolistas como técnicos y directivos insistían en darle méritos al rival.

Las Palmas es el cuarto mejor equipo de la Liga como local (sólo por detrás de Real Madrid, Sevilla y Villarreal) y todavía no conoce la derrota en su casa. El conjunto de Quique Setién ha sumado 23 puntos con seis victorias (Granada, Málaga, Eibar, Athletic de Bilbao, Sporting y Valencia) y cinco empates contra Real Madrid, Espanyol, Celta, Leganés y Deportivo. De eso charlaron, entre otras cosas, Voro y el ejecutivo Anil Murthy antes y durante el vuelo de Canarias a Valencia. Murthy, muy pendiente del teléfono por las distintas operaciones del mercado, quiso escuchar al técnico y las conclusiones que Voro sacó del partido contra Las Palmas.

Con la mente puesta en el Eibar, una de las peores noticias fue el aluvión de bajas para el sábado: Parejo, Nani y Munir con Enzo en entredicho por una sobrecarga. El equipo empezó a trabajar ayer para enterrar la derrota del lunes y poner más tierra de por medio con la zona baja.