Voro: «Hemos luchado hasta el final, perdido una batalla pero la guerra continúa»

valencia. La reflexión de Voro en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria no llegó al nivel de la 'derrota útil' de Valdano, tras una eliminación en la Copa del Rey del 97 frente a Las Palmas, pero sí que quiso dejar bien claro que sus jugadores no se iban a subir al avión de regreso a casa con cara de derrotados. El técnico ponderó la imagen de su equipo puesto que no bajó los brazos pese a la expulsión de Munir y la efectividad de Las Palmas: «Dentro de una primera parte igualada hemos defendido bien, intentando que Las Palmas no se sintiera cómodo. Tras la expulsión de Munir, con uno menos y en una situación adversa, hemos seguido insistiendo y presionando. Hemos sacado el orgullo. Estoy satisfecho porque el equipo ha dado la cara, hemos luchado hasta el final pero nos vamos con el sabor de que el equipo está comprometido, hemos perdido una batalla pero la guerra continúa».

Esa guerra a la que se refirió Voro no es otro que la lucha por la permanencia, una raya que está a seis puntos, puesto que el entrenador de L´Alcudia nunca ha variado el discurso con respecto al objetivo pese a las victorias frente al Espanyol y el Villarreal: «Esa es la realidad, lo decía antes y lo digo ahora». Para la próxima batalla, el sábado frente al Eibar en Mestalla, no podrá contar por sanción con Nani, Munir y Parejo. «Está claro que eso es un handicap y vamos a ver como está Enzo Pérez y los problemas que tengan algunos más. Vamos a descansar, a trabajar en la semana y veremos como llegamos al partido. Estas situaciones hay que aceptarlas. La gente que salga en el próximo partido se va a dejar la porque tenemos otra batalla para conseguir el objetivo», sentenció Voro. Esa fue la idea recurrente que quiso expresar al entorno, que nadie desvíe la mirilla ni comience a hacer las 'cuentas de la vieja'. El objetivo, aunque duela, sigue siendo la permanencia.

Para volver a la senda de la victoria frente al Eibar es muy importante que la plantilla no baje los brazos pese a la derrota. «Esto puede pasar hasta final de temporada, puedes ganar o perder pero lo importante es salir con confianza de que haciendo las cosas bien podemos competir y ganar a cualquiera», insistió el técnico antes de apuntar al porcentaje de acierto de Las Palmas como la otra clave del partido: «En el fútbol el acierto te lleva a un sitio y el desacierto a otro, creo que ha habido mucha efectividad». Donde sí quiso quitar hierro fue a la expulsión de Munir, aunque apuntó al colegiado: «Son acciones que pueden pasar, entiendo que la primera amarilla es un poco rigurosa y la segunda es clara, ha llegado tarde. Es algo que nos ha perjudicado».