Voro: «Seguimos en una situación complicadísima, no podemos perder la perspectiva»

las palmas. La final del Open de Australia entre Nadal y Federer invadió ayer cada rincón del vestuario del Valencia. Dani Parejo fue de los primeros de la plantilla en publicar en las redes sociales una imagen en la que se le veía siguiendo el partido entre el español y el suizo. Parejo, como tantos otros, se vio obligado a dejar la final para calzarse las botas y celebrar el último entrenamiento antes de viajar a Las Palmas. Cuando la sesión finalizó, Nadal y Federer seguían ahí, así que los futbolistas vivieron el desenlace desde Paterna y Voro retrasó unos minutos la comparecencia para ver cómo Federer se llevaba el cetro en Australia.

Tampoco es que el tenis despistara lo más mínimo al técnico del Valencia. Ni el tenis, ni tampoco las dos victorias consecutivas ante Espanyol y Villarreal. «El vestuario sabe que el objetivo es el partido contra Las Palmas, no tenemos la vista a largo plazo. Estamos en una situación complicadísima y no podemos perder la perspectiva. Haber ganado dos partidos no cambia nada», afirmó Voro, a quien esta larga semana hasta jugar hoy, lunes, en la isla no se le ha hecho eterna. Al contrario. El entrenador aseguró que los días de más han servido para engrasar al equipo.

Será necesaria una buena versión del Valencia para hacer frente a Las Palmas, que pese a atravesar un momento complicado vive muy tranquilo en la clasificación. «Nos vamos a enfrentar a un equipo con una idea muy clara. Las Palmas sabe muy bien a qué juega y es un conjunto con un caudal ofensivo importante. Está siendo una agradable sorpresa», definió Voro, quien valoró la situación de dos nombres propios de la plantilla: Dani Parejo y Simone Zaza.

Respecto al madrileño, aseguró el técnico que no hay novedades sobre una posible salida. «Seguimos igual y pienso que no va a haber más noticias. A Dani le veo muy metido, como al resto de sus compañeros», zanjó Voro. Para Zaza todo son elogios por su rápida adaptación aunque aún le falte al italiano mejorar el aspecto físico: «Es un jugador que nos va a dar mucho. Está a un nivel muy alto, pero llevaba tiempo sin competir y necesita mucho entrenamiento».