Ryan se marcha cedido al Genk

Otro que se va. El segundo, y no va a ser el último. En su caso, como ocurrió hace escasas fechas con el brasileño Vinícius, es un billete teóricamente de ida y de vuelta: hasta junio. Matt Ryan será hoy oficialmente jugador del Genk, equipo que se ha hecho con sus servicios en calidad de cedido hasta que acabe la presente temporada. El meta australiano regresa de esta manera a Bélgica, liga en la que ya actuó (pero con el Brujas) de 2013 a 2015.

Siete millones de euros pagó hace dos años el Valencia para hacerse con sus servicios y justo a un día para que concluya el mercado de invierno, el futbolista ha acabado eligiendo una de las varias propuestas que tenía encima de la mesa. Se ha hecho de rogar porque ya semanas antes de que se abriera el mercado había clubes que se habían interesado por hacerse con sus servicios, por ejemplo Osasuna y Anderlecht.

A sus 24 años, Ryan lleva los dos ejercicios que está como valencianista sin hacerse con la titularidad. No sólo mantenía Diego Alves la exclusividad sino que Jaume le había ganado tiempo atrás el pulso para completar las convocatorias y para jugar la Copa del Rey, circunstancia que vino a confirmar la necesidad de buscarse una salida. No obstante, eso no le había impedido mantener plaza en la selección aunque el deseo del portero era encontrar destino precisamente para afianzar dicha presencia en el equipo nacional. El Valencia intentó sin éxito este verano reducir el número de porteros y Alves era el elegido por García Pitarch para salir. Al final se quedaron los tres.

Ayer por la tarde, diversos medios belgas ya daban prácticamente por hecha la operación aunque el Valencia prefería esperar a completar todo el proceso antes de darlo a conocer de manera oficial. Ya por la mañana Ryan no se entrenó con el resto de compañeros en la ciudad deportiva. Estaba viajando a Bélgica donde se espera que esta mañana pase reconocimiento médico y hasta pose con su nueva camiseta.

El Genk, que ocupa la octava plaza en la clasificación (está a 15 puntos del Brujas, líder), necesita un portero con cierta urgencia porque Marco Bizot se lesionó en el tobillo y tenía para más de mes y medio de baja. El Genk recibe mañana al Ostende. Ryan, que tiene contrato hasta 2021 como blanquinegro, deja libre el dorsal 25 y el Genk se hace cargo de parte de la ficha.

El Dépor dice que ahora no

No será el único que salga del Valencia porque Fede Cartabia tampoco se entrenó ayer por este motivo. Sí que fue a Paterna pero su caso es diferente. «Está bastante encauzado», decía Voro al referirse tanto al meta como a Fede Cartabia. El argentino acaba contrato en junio y la única opción es la rescisión de contrato. Ya forzó su salida el último día de mercado de este verano y se negó a jugar contra el Celta en Copa por este mismo motivo, más aún con la necesidad de efectivos que tenía Voro ante la plaga de lesiones. El club tomó cartas en el asunto y le abrió expediente por este plante.

Ayer, el presidente del Deportivo, Tino Fernández, decía: «Creo que no vamos a hacer más incorporaciones en el mercado invernal, de todas maneras, mientras no acaba el plazo cualquier cosa puede pasar. Tampoco es que lo cierre al cien por cien, pero creo que el equipo es con el que vamos a lograr el objetivo». Preguntado en concreto sobre Fede, el dirigente gallego se limitó a decir: «A día de hoy no hay nada».