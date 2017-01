El club confía en el interés de Orellana en ser valencianista

Ahora más que nunca empieza la cuenta atrás para el Valencia. Mañana se echa el cierre al mercado de contrataciones y el Valencia de momento lo único que ha hecho efectiva es la petición de Voro (y de Prandelli y de García Pitarch) de reforzar la delantera con Zaza. Encima de la mesa está la posibilidad de reforzar una demarcación que en principio no era la que veían prioritaria los técnicos pero tras la decisión del Celta de vender a Orellana por su acto de indisciplina con el entrenador, la perspectiva es diferente.

SUS CIFRAS 2 partidos, los primeros de Liga, disputó el australiano como titular esta temporada: 5 goles en contra. 21 encuentros jugó en total en el curso 2015-16, incluyendo Liga (8), Copa (7) y los europeos (6).

El Valencia confía en que el interés de Orellana en jugar como blanquinegro pueda favorecer las condiciones de un hipotético fichaje que obligaría a estar atentos a las cuentas. Se habla en Vigo de que las pretensiones del Celta de vender al atacante podrían cifrarse en torno a los tres millones de euros.

Es en las cifras donde el Valencia prefiere también no dar ningún paso en falso. Aquí los dos clubes juegan sus bazas. Por un lado el Celta prefiere apurar a ver qué cantidad máxima puede obtener por el jugador, no sólo del Valencia sino de otros posibles interesados; mientras que la pretensión de Layhoon es la de dejar pasar las horas en un intento de obtener las mejores condiciones, no sólo en el caso que afecta a Orellana sino también otras posibilidades en las que trabaja la secretaría técnica.

Alesanco, nombrado interino en el momento del adiós de García Pitarch, es quien tiene la misión de acabar de recomponer la plantilla de cara a la segunda vuelta de campeonato que, en el caso del Valencia, se inicia esta noche. Mientras Las Palmas quiere hacerse con Jesé, el Valencia se decidió por Zaza.