Voro podrá alinear a su once de gala contra Las Palmas

valencia. El Valencia va a afrontar hoy el último entrenamiento antes de viajar a Las Palmas para disputar un encuentro en el que, salvo contratiempo de última hora, Voro va a poder alinear a su once de gala. En la sesión de ayer, el técnico vio cómo Santi Mina y Zakaria Bakkali se retiraban antes de tiempo, aunque no se debió a problemas graves. En el caso del gallego, los médicos habían previsto que por precaución no finalizara el entrenamiento debido a unas molestias, así que Mina podrá estar sin problemas en el once. Respecto a Bakkali hay más dudas puesto que el belga sufrió una torcedura en el tobillo que, sin ser demasiado importante, le resta papeletas para entrar en la convocatoria valencianista.

En la lista que Voro dará hoy al mediodía hay un hueco que baila entre Toni Lato y Guilherme Siqueira. El canterano ha respondido a la perfección cuando el técnico le ha necesitado, pero el brasileño regresó ayer con el grupo después de superar la lesión que arrastraba desde el Osasuna-Valencia. En cualquier caso, Gayà parece fijo en el once y Voro se tendrá que decantar por Lato o Siqueira para ocupar una de las plazas del banquillo. El resto parece claro porque una vez recuperado Montoya, el Valencia saldrá en Las Palmas con Alves, Montoya, Garay, Mangala, Gayà, Enzo Pérez, Parejo, Carlos Soler, Munir, Nani y Mina.

En el rival sólo hay una duda: Alen Halilovic. El croata, recién llegado, ya se entrenó ayer con sus compañeros y Setién desvelará hoy si le incluye en la convocatoria. El entrenador de Las Palmas recupera a Castellano y Pedro Bigas, pero son baja Aythami, Santana y David García.