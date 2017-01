Voro: «Estamos atentos al mercado»

El Valencia CF disputa mañana un partido muy importante en Las Palmas, pero la recta final del mercado está llevando el encuentro a un segundo plano. Tras el entrenamiento del equipo, Voro ha explicado sus sensaciones sobre posibles fichajes y salidas. El técnico da por hecho que Fede Cartabia y Mat Ryan saldrán en las próximas horas. "Se está buscando la mejor opción para el club y para ellos. Está bastante encauzado y no han estado en el entrenamiento", ha dicho Voro, que sigue confiando en la continuidad de Dani Parejo.

"Seguimos igual, no tenemos noticias y pienso que no las va a haber. Dani ha entrenado muy bien, como el resto. Nos da esperanzas que el equipo está muy metido y Parejo es uno más", ha asegurado el entrenador del Valencia, quien no se 'moja' por Fabián Orellana aunque admite que el club sigue atento para reforzarse: "Estamos atentos por si hay opciones de mejorar. Independientemente de nombres, miramos dónde podemos mejorar. Habrá salidas y estamos trabajando por si surge la opción de mejorar.

Respecto al partido contra Las Palmas, Voro ha destacado la "idea de juego" que siempre plasma el conjunto de Quique Setién e insiste el técnico en que el Valencia continúa en una "situación complicadísima". "Por ganar dos partidos no hemos hecho nada, nuestro objetivo es únicamente el próximo partido. No nos podemos metas a largo plazo", ha explicado Voro después de elogiar la adaptación de Simone Zaza al equipo: "No tengo dudas de que si le toca jugar, lo va a hacer bien. Ha mejorado mucho, pero necesita entrenamiento porque llevaba mucho sin competir".