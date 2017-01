«Sé quién soy, toda mi vida he marcado goles y puedo hacerlo en el Valencia también»

valencia. Siempre pensó que su fútbol encajaría perfectamente con la Premier. Simone Zaza (Policoro, Italia, 1991), aceptó en verano dejar un transatlántico como la Juventus para exprimir sus cualidades en el West Ham. El nuevo jugador del Valencia llegó convencido a Londres, pero la 'city' le ganó el pulso. «Todo fue por mi culpa, no supe adaptarme a la cultura. Era todo demasiado diferente», admite Zaza, que en Valencia ha dado con un lugar más similar al pequeño pueblo del sur de Italia que le vio marcar sus primeros goles. Después de muchas negociaciones, idas y venidas, el ariete firmó para seis meses aunque está convencido de que se ejecutará la opción de compra -de 16 millones más 2 en variables- y permanecerá en Valencia muchos años. «Si no lo entiendo, discúlpame, vamos despacio», dice sonriendo antes de arrancar la conversación en un más que correcto castellano.

-¿Cómo van estos primeros días?

-Me siento bien. Estoy trabajando mucho para volver a sentirme a tope físicamente. Soy muy feliz y quiero jugar para ayudar al equipo.

«Voro es un buen hombre, me gusta cómo entrena y su forma de hablar con nosotros»

-¿Llegó mejor de lo que esperaba físicamente? Sólo unos días después de aterrizar tuvo sus primeros minutos en Vila-real...

-Es cierto, pero aún tengo que trabajar mucho. Hacía más de un mes que no jugaba y para estar a buen nivel aún necesito hacer mucho trabajo en los entrenamientos.

-Tuvo poco tiempo en el derbi, pero se le vio muy vertical.

-Esta es una de mis características y además tengo ganas de marcar un gol, así que es normal. Estuvo bien porque el equipo ahora pasa por un buen momento y podemos hacer muchas cosas para disfrutar de una situación más tranquila.

-¿Cómo se encontró al vestuario? Han sido semanas complicadas desde el punto de vista mental...

-Antes de fichar por el Valencia, miraba al equipo y pensaba que era muy fuerte, con muy buenos jugadores. Entonces, el único problema era la mentalidad y la presión. Ahora es diferente porque miras el partido contra el Espanyol y jugaron un buen partido, con mucha personalidad. Lo mismo con el Villarreal, que es un equipo muy fuerte.

-¿Y ese cambio será suficiente para ganar contra Las Palmas?

-Será difícil, pero ahora sabemos que todo depende de nosotros. Si jugamos fuerte, con ganas y personalidad, podemos jugar y ganar contra todos los equipos.

-No sé si la palabra 'descenso' sigue saliendo por el vestuario...

-¿Segunda División? No, no... Sé que se ha hablado de eso porque la situación no es fácil. Ahora es mejor, aunque no está todo hecho.

-Entonces la plantilla ya no lo tiene en mente.

-En mi cabeza no, pero tenemos que trabajar, jugar y ganar.

-Ya sabe que su entrenador hasta hace poco era el delegado, ¿qué impresión le ha causado Voro?

-Un buen hombre, ¿se dice así? Una buena persona. De lo que he visto en estos días, me gusta el método de entrenamiento que usa. También que hable con los jugadores, tiene un buen fondo humano. Voro es un buen entrenador y sabe lo que tiene que hacer para ayudar al equipo.

-Voro tenía muchas ganas de que usted llegara...

-Yo sé que él me quiere y es muy importante para mí. Para jugar bien y hacerlo como sé necesito de la confianza del entrenador, del equipo y la afición. Espero de verdad que pronto empiece a jugar bien y responder, para ello tengo que estar al cien por cien físicamente.

-El Valencia peleó mucho su fichaje, tiene una ficha alta (dos millones hasta junio) y hay muchas esperanzas depositadas en usted. ¿Siente esa responsabilidad?

-Sí, claro, por eso tengo muchas ganas de jugar bien y marcar. No he podido jugar casi en los últimos seis meses y tengo ganas de volver a ser el jugador que fui. Lo más importante ahora es ganar partidos, pero obviamente quiero marcar goles.

-¿Está preparado para ser titular?

-Eso no lo sé, pregunta a Voro (ríe). Yo trabajo mucho para estar listo. Si no puedo jugar de titular, también puedo ayudar al equipo.

-Después de tanto tiempo sin marcar, no sé si como delantero tiene cierta obsesión por el gol...

-Para un delantero el gol es prácticamente todo. Sería hipócrita decir otra cosa. Vengo de un período que no juego y por tanto no marco, pero sé quién soy. Me conozco y sé que puedo hacerlo bien. Toda mi vida he metido goles y puedo hacerlo en Valencia también.

-¿Qué ocurrió en la Premier?

-La culpa es sólo mía, es la verdad. No fui capaz de entender la situación, la cultura... Era todo diferente. Soy una persona muy arraigada a mis orígenes y necesito estar en contacto con mis raíces. Ese fue el principal problema en Inglaterra. Aquí está el sol, la comida, la gente es diferente a Inglaterra y similar a la mía... Para mí todo eso es muy importante porque sentirme en casa es vital para trabajar y jugar bien.

-¿Piensa que el fútbol español le irá mejor que la Premier?

-La Liga es más similar al Calcio, pero pensaba que la Premier era ideal para mí, por potencia, por todo... También lo pienso ahora con el fútbol español. En cualquier caso, aunque Inglaterra fue una experiencia difícil ahora soy mejor que antes.

-¿Se replanteó fichar por el Valencia tras la dimisión de Prandelli?

-La cosa más importante fue que cuando vi la noticia de la dimisión de Prandelli, pensé: 'ahora el Valencia ya no me quiere'. Una hora después me llamaron del club diciéndome que aún me querían y eso fue clave. Después se fue el director deportivo (García Pitarch) y me llamó otra vez el Valencia para decirme que aún me querían. El Valencia fue el equipo que más interés mostró de todos los que habían.

-¿Tenía muchas ofertas?

-Algunas, sí, pero sólo estaba esperando la situación del Valencia. Esperé a que se solucionará todo porque quería jugar aquí. Lo tuve claro en todo momento.

-Sólo está garantizado que juegue aquí hasta junio, ¿su idea de futuro cuál es?

-Quiero quedarme. Necesito hacerlo bien en un club y el Valencia me gusta mucho y puedo hacerlo bien. Estoy convencido de mis posibilidades porque me gusta la ciudad, la afición, el equipo... Quiero jugar en el Valencia muchos años.

-Creció viendo vídeos de Marco Van Basten.

-Es verdad, para mí es el delantero más fuerte de la historia del fútbol.

-¿Y con qué delanteros se queda de la etapa actual?

-Me gustan Ibrahimovic, Higuaín o Morata, y no porque sea mi amigo. Me gustaba Drogba...

-¿Y cuántos goles marcará con el Valencia de aquí a junio?

-Esa no la respondo (ríe). Quiero jugar mucho y marcar goles que sean importantes para sumar puntos.