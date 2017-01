Pendientes de Orellana

A falta de tres días para el cierre del mercado de invierno, el Valencia sigue con varios frentes abiertos aunque de momento se resista a concretarlos. Los únicos movimientos del club de Mestalla se reducen a la entrada y salida de Vinícius Araujo y el fichaje de Simone Zaza. La situación del equipo ha cambiado radicalmente desde que Prandelli y García Pitarch regresaran de Singapur convencidos de poder contratar cuatro futbolistas. Ya con Voro en el banquillo y aliviado por el aterrizaje de Zaza, es el propio técnico quien no ve mal quedarse como está, aunque parece difícil porque el club asegura mantenerse alerta y dispuesto en el mercado.

En el aire está la controvertida situación de Fabián Orellana. Después de que Eduardo Berizzo le apartara de la disciplina del equipo, el futbolista chileno (31 años) está a la espera de que el Valencia apriete para poder vestir como blanquinegro. El interés por Orellana se remonta al pasado verano y se recuperó en las últimas semanas porque su valor en el mercado ha descendido considerablemente. El Celta, por su parte, apoyó a Berizzo y entiende que lo mejor es desprenderse del jugador. El problema está en que el conjunto vigués quiere tres millones por Orellana (acaba contrato en 2019) y el Valencia de momento no alcanza esa cifra. Así, el Celta quiere apurar lo máximo posible para forzar al chileno a escoger una de las ofertas más jugosas para sus intereses. El Valencia, mientras tanto, sigue insistiendo en que no hay novedades sobre Orellana e incluso Voro ha reconocido que en la posición del chileno sí goza de varias alternativas.

Mientras se juega la partida por Orellana, el Valencia debe atender al colapso de la operación salida. En esta lista guarda plaza preferencial Fede Cartabia, sin muchas opciones de jugar y decidido a salir en este mercado. El argentino finaliza contrato en junio -no quiso renovar cuando se lo ofreció García Pitarch- y está a la espera de que el Valencia le conceda la carta de libertad. Ayer por la tarde, fuentes del club aseguraron a este periódico que no quieren dejar libre a Cartabia. Aún así, el caso del argentino no está cerrado porque su única idea es la de salir del Valencia y lo va a intentar hasta el último momento.

Con ese convencimiento afronta Ryan la recta final del mercado. El australiano suma ya muchas conversaciones con responsables técnicos del Valencia exigiéndoles que le den salida. El club entiende su postura pero hasta el momento las ofertas por el portero no le han convencido por diversos motivos. Zakaria Bakkali es otro de los que podría salir antes de que el martes por la noche se cierre el mercado.