Acoso y derribo sin premio

Sánchez López señalaba el final del partido y el marcador del Antonio Puchades no se había movido. Parecía increíble. El Valencia Femenino no encontró recompensa al gran trabajo que realizó ante el Espanyol. Las blanquinegras arrinconaron a las visitantes durante la mayor parte del encuentro y como siempre, saltaron al terreno de juego dispuestas a mandar. Las pericas llegaron a Valencia preparadas para sufrir y construyeron un muro atrás formado por cinco defensas. El Espanyol arrancó un punto que sabe a mucho más con un equipo metido en su propio campo y una portera, Mimi, en un gran estado de forma y con un poco de fortuna. Mientras, el cuadro local se desquiciaba. Carol, Zornoza y Yanara tuvieron tres ocasiones claras en los últimos instantes del encuentro, pero no pudieron batir la portería rival.

En el apartado estadístico, la nota positiva es que el Valencia continúa invicto en su feudo aunque ayer rompió la racha de tres victorias seguidas. La próxima semana, las blanquinegras, que ocupan la cuarta plaza, se enfrentarán ante el Fundación Albacete. Contra las manchegas dispondrá el Valencia de una nueva oportunidad para no descolgarse de las tres primeras plazas, que ocupan Atlético, Barcelona (ayer perdió) y Levante.