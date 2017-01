Las Palmas recibe a los blanquinegros en el momento más convulso de la era Setién

valencia. Quique Setién asumió el banquillo de Las Palmas en octubre de 2015. Paco Herrera había ascendido a los isleños, pero el mal arranque de Liga propició el fichaje del entrenador cántabro. Desde ese momento, Las Palmas no sólo se convirtió en uno de los conjuntos más interesantes de la Liga por su propuesta futbolística, sino que Setién podía presumir de sumar puntos jugando bien manteniendo en orden un vestuario con facilidad para meterse en líos. Todo ha ido rodado para el tándem Setién-Eder Sarabia hasta estas últimas semanas, las de mayor convulsión para el equipo y el club desde hace ya varios años. Y en ese clima tendrá que hacer frente Las Palmas (suma un punto en los dos últimos choques) al Valencia.

El caso que ocupa directamente a Setién es el de su renovación. «Ya me pueden dar diez millones... no quiero estar aquí ganando mucho dinero si no soy feliz, y ahora no lo soy. Hay gente molesta y que además me lo demuestra. Esto ha dejado heridas que no son fáciles de curar», dijo el entrenador en la emisora oficial del club, UD Radio. Setién expresó su malestar porque desde la propia emisora se hablara de las cantidades que supuestamente ha pedido para renovar por tres años. El técnico reprochó que se leyera un mensaje de un aficionado en el que preguntaba si era cierto que había solicitado 2,4 millones. El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, contestó: «¿Por los tres años? Si es por los tres años, lo firmamos ya... No voy a hablar de las cantidades que el míster pide».

Pese a que Setién expresó su malestar porque se airearan las cantidades, aún concede posibilidades a renovar en la isla. Otro problema al que hacer frente es el goteo de casos de indisciplina que está viviendo el vestuario. El más grave fue el protagonizado por Sergio Araujo. El club isleño cedió al argentino al AEK de Atenas después de que el futbolista fuera sorprendido dos veces conduciendo bajo los efectos del alcohol, el último de ellos la semana pasada.

Cortado de raíz el 'caso Araujo', Setién vio cómo uno de sus futbolistas más importantes, el exvalencianista Jonathan Viera, también se saltaba los códigos. «Lo he tenido que mandar al rincón de pensar», dijo el técnico sobre Viera. El canario se quedó fuera de la lista contra el Deportivo por discutir con Setién en el descanso del Barcelona-Las Palmas. Dos días antes de ese partido, un grupo de jugadores (entre ellos Viera) salieron de fiesta por Madrid y Castellano apareció con una brecha. Setién habló de «cosas extrañas».