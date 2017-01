Valencia CF | Voro apacigua a Parejo

valencia. La figura de Dani Parejo ha dado un sinfín de volteretas desde el pasado verano. Se vio completamente fuera, tras negarse a entrenar aún con Ayestarán en el banquillo, y poco después, tras pedir perdón, se convertía en segundo capitán. Han pasado demasiadas cosas desde entonces, siempre con el Sevilla al acecho, y en estos momentos tanto el Valencia como el propio futbolista ven muy cerca la continuidad. Así, Parejo tiene todos los números para quedarse en Mestalla (en junio será otra historia) aunque el Valencia aún no se atreve a descartar una última ofensiva del Sevilla por el centrocampista. El club, eso sí, asegura que Parejo jugará el lunes en Las Palmas (30 de enero) tan sólo un día antes de que se cierre el mercado de invierno.

Es evidente que de haber sido por Parejo -y así se contó- hoy en día defendería la camiseta del Sevilla. Si la negociación no se cerró fue porque el club hispalense se quedó corto en la cantidad -unos diez millones de euros- que ofreció para intentar el traspaso. Monchi reconoció en su momento el interés por Parejo y también hizo pública su retirada de la puja. El interés del director deportivo del Sevilla se ha mantenido, pero el Valencia sigue en sus trece. Parejo es clave en el equipo, tiene contrato hasta junio de 2020 y es uno de los mejores pagados de la plantilla.

La postura del club blanquinegro no ha variado un ápice, pero sí la de Dani Parejo. El cambio de rumbo del equipo, propiciado por la salida de Cesare Prandelli y la llegada de Voro al banquillo, ha apaciguado los ánimos del madrileño. No es un secreto (porque Enzo Pérez se encargó de dejarlo claro en Vila-real) que la plantilla estaba molesta con el italiano por el famoso 'fuori' que vertió la responsabilidad de la crisis de resultados sobre los futbolistas. La plantilla no llegó a congeniar con Prandelli y ya con Voro Parejo se siente más liberado. Además, el técnico no ha dejado de defender públicamente al futbolista y pidió al club un esfuerzo para no permitir su marcha.

«Parejo ha aportado mucho y su rendimiento está ahí. Sabe manejar la adversidad y lo sabe potenciar. No le afecta. A mí el club no me ha dicho que haya una oferta por él. Yo confío en Parejo», argumentaba Voro en una reciente entrevista con este periódico. El técnico ha dado con una buena mezcla en el centro del campo juntando a Parejo, Enzo Pérez y Carlos Soler y espera que sobre ese trío siga creciendo el equipo. Permitir la marcha del madrileño en estos últimos días de mercado supondría un duro golpe a los esquemas de Voro. En esa situación, por cierto, ya se encontró Ayestarán, que en verano manifestó sus temores ante una posible salida de Parejo y la dificultad de encontrar un sustituto de su nivel.

Los mensajes del jugador

Aunque Parejo no es uno de los futbolistas más activos en las redes sociales, sus últimos mensajes son sintomáticos y dan a entender un cambio en la posición del jugador. El 17 de enero, Parejo compartía un texto del Valencia desmintiendo que el futbolista hubiera pedido salir. «El Valencia desea aclara que los rumores de una posible conversación de Dani Parejo con Alesanco son rotundamente falsos. El club quiere zanjar todos los rumores irresponsables sobre Parejo y permitir al equipo que esté centrado para preparar el choque del sábado», explicaba el Valencia antes del derbi en Vila-real.

Precisamente el siguiente tuit de Parejo fue tras la victoria en el Estadio de la Cerámica. «Gran victoria y gran esfuerzo de todo el equipo», escribió el madrileño, texto que acompañó con una imagen de todo el equipo celebrando uno de los goles. Los seis puntos han ayudado a rebajar la tensión alrededor de los blanquinegros, y ahí la figura de Voro ha sido muy importante porque no es raro verle conversar relajadamente con los jugadores incluso sobre el césped. Esa imagen también se ha dado en los últimos días con Parejo.

Por todo ello es cada vez más difícil pensar en una salida del madrileño durante esta ventana de mercado. El tiempo se acaba y obviamente el Valencia tiene menos margen de maniobra para reaccionar en caso de que un futbolista importante deje ahora el equipo. En caso de que el Sevilla viniera en serio -y con dinero- a por Parejo, la solución de emergencia podría pasar por reclutar ya a Nemanja Maksimovic. El serbio está fichado para junio, pero el Valencia podría adelantar su llegada pagando 300.000 euros al Astana. En cualquier caso, el movimiento supondría un gran problema para Voro porque Maksimovic aún es muy joven (22 años), no conoce la Liga y tampoco responde exactamente al perfil que puede ofrecer Parejo.

Mientras el madrileño sigue en la dinámica del grupo, Alesanco y Vicente trabajan en posibles entradas y salidas. El Valencia ya se plantea abiertamente la posibilidad de quedarse como está en el capítulo de fichajes (pese a que se pronosticaron cuatro incorporaciones), pero Fede Cartabia, por ejemplo, pelea por salir al Deportivo.