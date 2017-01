El Valencia CF, en busca de un bloque

valencia. Sólo las leves molestias que Martín Montoya sufrió minutos antes del partido contra el Villarreal impidió que Voro luciera en el derbi el que es su once de gala. Tiene claro el entrenador del Valencia que no hay mejor modo de seguir en línea ascendente que apostar por mantener el bloque. Con el lateral derecho y Nani recuperados al cien por cien, Voro medita alinear en Las Palmas a su once de plenas garantías pese a que los entrenamientos sigue sin dar pistas. A diferencia de Cesare Prandelli, el técnico está optando por no descifrar el equipo por completo y por ello suele mezclar titulares y suplentes en las sesiones.

Desde que asumiera el banquillo hasta final de temporada, una de las mejores noticias para Voro es la sensación de mejoría que ha dado la defensa. En los dos últimos partidos sólo se ha encajado un gol con una buena versión de Garay y Mangala, que no estuvo contra el Espanyol por sanción pero fue de los mejores en el derbi. Para el técnico también es imprescindible Montoya, así que después de perderlo en Vila-real por lesión, el catalán completó ayer el entrenamiento y está listo para ser titular el lunes. Para Gayà, el choque ante Las Palmas será su tercer encuentro seguido en el once. A favor de la titularidad del canterano cuenta que su principal rival por el puesto, Guilherme Siqueira, sigue al margen del grupo por el esguince de tobillo que sufrió en Pamplona. Ayer, el brasileño se ejercitó en solitario sobre el césped de la 'jaula' de la ciudad deportiva.

De la defensa hacia arriba aún lo tiene Voro más claro si cabe. Mientras no caiga alguno por lesión o sanción, será difícil que el entrenador rompa el tridente formado por Enzo Pérez, Parejo y Carlos Soler. Los dos primeros han sido insustituibles desde que arrancó la temporada y la irrupción del canterano impide cualquier discusión sobre su presencia en el once. En Villarreal todos ellos completaron un buen encuentro y de momento, a Suárez y Medrán -dos de los damnificados en estas últimas semanas- les toca esperar su turno.

Tampoco se avecinan cambios en la delantera, aunque ahí sí habrá más dudas cuando Zaza alcance el pico de forma de sus compañeros. Mina está en su mejor momento jugando de ariete y tanto Munir como Nani dejaron trabajo y calidad en el derbi. Cabe destacar el esfuerzo defensivo de Munir en Vila-real, colaborando continuamente con Cancelo. Nani, a quien han dosificado esta semana, está listo para competir.